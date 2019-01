Pallavolo | ufficializzati i gironi di qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020

sportfair

(Di martedì 8 gennaio 2019) La Nazionale di Mazzanti è stata inserita nella Pool F con Olanda, Belgio e Kenya. Quella di Blengini invece se la vedrà con Serbia, Australia e Camerun È stata ufficializzata la composizione dei dodici tornei diOlimpica Intercontinentale in programma ad agosto, prima chance diaidi. Si comincerà con il torneo femminile (Pool F) in programma dal 2 al 4 agosto quando le vice-campionesse mondiali di Davide Mazzanti se la vedranno con Olanda, Belgio e Kenya. La settimana successiva toccherà la nazionale maschile di Gianlorenzo Blengini, che nella Pool C affronterà Serbia, Australia e Camerun dal 9 all’11 agosto. Entro la fine di gennaio la Fivb annuncerà le sedi nelle quali si svolgeranno i dodici tornei.La strada versoAl torneo olimpico diparteciperanno 12 formazioni maschili e altrettante femminili, tra le ...