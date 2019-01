Inter | niente ricorso su chiusura San Siro | Ma fate entrare i bambini

Di Maio pro Gilet gialli - Interviene l’Eliseo : “Niente polemiche - si tratta solo di campagna elettorale” : Dopo un botta e risposta Italia-Francia seguito all’endorsement di Luigi Di Maio ai Gilet gialli, ecco arrivare dall’Eliseo un tentativo di chiudere la questione. Secondo Parigi le parole del ministro italiano sono soprattutto una forma di «comunicazione a fini elettorali interni» dell’Italia, magari rivolta a Matteo Salvini o Alessandro Di Battist...

Inter - niente ricorso sulla chiusura di San Siro : 'Ma fate entrare i bambini' : L'Inter non farà ricorso contro la chiusura per due partite dello stadio di San Siro, per i fatti della partita contro il Napoli. Il club lo ha ufficializzato in un comunicato, in cui spiega inoltre ...

Inter : per Ranocchia niente Empoli - tra Matri e Kownacki : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , ribadita poi al Genoa l'incedibilità di Krunic , offerti 6 milioni,, con Preziosi che aspetta Barreca , Monaco, e Sturaro , Sporting,.

Inter-Napoli - Morte ultrà - lo sfogo della vedova Raciti : 'non è cambiato niente nel calcio! Salvini mi ha promesso più impegno' : Lui è il ministro dell'Interno e -rivela mi ha promesso un impegno in più contro la violenza nel mondo del calcio '. La tragedia stavolta si è consumata fuori San Siro negli scontri tra tifosi ...

Inter-Napoli – Morte ultrà - lo sfogo della vedova Raciti : “non è cambiato niente nel calcio! Salvini mi ha promesso più impegno” : Marisa Grasso, vedova dell’agente Raciti, commenta quanto accaduto ieri a margine della sfida tra Inter e Napoli “A 12 anni dalla Morte di mio marito non è cambiato niente nel calcio“. Marisa Grasso, vedova dell’agente Filippo Raciti, al telefono con l’Adnkronos non nasconde la sua amarezza dopo l’episodio di San Siro che ha causato l’ennesima vittima nel mondo del calcio. Proprio oggi la moglie ...

Tifoso morto : niente Interisti a Empoli : ANSA, - FIRENZE, 27 DIC - Per la partita di campionato di Serie A fra Empoli e Inter, in programma sabato 29 dicembre alle ore 15.00 al Castellani, saranno chiusi i settore dedicati abitualmente ai ...

Inter - Spalletti : "Nainggolan tornerà presto - domani niente nervosismo" : Giorno di Natale di lavoro alla Pinetina, ma al posto della classica conferenza stampa Spalletti ha parlato a Inter Tv

Inter - Marotta : "Icardi alla Juve? Forse un sondaggio - niente concretezza" : "Icardi alla Juventus? Piero Ausilio può confermare che non ci siamo mai seduti attorno a un tavolo per parlare". Parola di Beppe Marotta a margine di un incontro sul Financial Fair Play. Dopo Piero ...

Regali di Natale : Tre lampade Interessanti ad un prezzo conveniente : Aukey leader per gli accessori degli smartphone, e per molti gadget di altissimo livello, presenta, in prossimità delle festività Natalizie dei prodotti molto interessanti per la casa. Parleremo oggi di lampade, ma queste sono molto particolari, originali, tecnologiche. Spesso abbiamo l’esigenza di regalare qualcosa che possa fare una buona figura senza dover spendere per forza cifre esorbitanti. Una Lampada da tavolo può essere ...

Il Giudice Sportivo grazia Spalletti : niente squalifica - sarà in panchina per Juventus-Inter : niente squalifica per Luciano Spalletti: il Giudice Sportivo grazia l’allenatore dell’Inter che sarà dunque regolarmente in panchina per la sfida contro la Juventus Allontanato nei concitati minuti finali di Roma-Inter, Luciano Spalletti ha rischiato di non essere presente sulla panchina nerazzurra per la super sfida contro la Juventus. ‘Pericolo scampato’ dopo che il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e da ...

Commessa scomparsa da Rimini - rintracciata a Londra dall’Interpol : “Niente da dire alla mia famiglia” : Dopo l'intervista rilasciata ieri dalla sorella Doris a Fanpage.it, sui giornali locali è apparsa un'indiscrezione secondo la quale la 33enne sarebbe stata rintracciata a Londra dall'Interpol, appena due giorni fa. In quell'occasione Laura avrebbe detto di non volere aver contatti con la famiglia. Perplessi i familiari, che dalla Questura, alla quale si fa risalire l'indiscrezione, non hanno avuto alcuna comunicazione ufficiale.Continua a leggere

Niente acqua per un Intero giorno in Gallura : Abbanoa comunica le zone Interessate : Le zone della Gallura che rimarranno senza acqua. Abbanoa, Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato, informa che nella giornata di mercoledì 28 novembre dalle ore 05:00 alle ore 17:30 a seguito ...

Inter - il Senegal sbaglia mail : niente nazionale per Keita : MILANO - niente convocazione in nazionale a causa di una mail inviata all'indirizzo sbagliato. È questo il motivo per cui l'attaccante dell'Inter Keita Balde non potrà prendere parte alla gara del ...