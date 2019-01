Il Napoli non torna indietro | stop in caso di razzismo

Napoli - discarica nel campo rom : 'Questa non è integrazione' : Quello che doveva essere un centro per l'integrazione è diventata una discarica a cielo aperto. Al centro della polemica ci sono ancora una volta le 24 famiglie di etnia Rom ospitate nell'area di via ...

Napoli - non si molla Pavard : Non solo Lozano nel mirino del Napoli . Come scrive corrieredellosport.it , anche Benjamin Pavard , terzino dello Stoccarda, campione del mondo con la Francia, piace a Giuntoli , pronto all'assalto per vestire d'azzurro il 22enne transalpino.

Mercato Napoli - Giuntoli non molla la presa per Lozano : Nonostante il muro alzato dal PSV per gennaio, la situazione si può sbloccare a giugno, quando 30 milioni potranno bastare per il nuovo Mertens

Napoli e Campania - al via i saldi : i consigli per non essere truffati : Sono partiti i saldi a Napoli e in Campania. Ecco le regole fondamentali consigliate dall'associazione consumatori 'Aidacon' su come effettuare acquisti sicuri e consapevoli, senza incorrere in truffe ...

Il Napoli non molla Lozano : Giuntoli ha un piano per convincere il PSV : LA STRATEGIA - Secondo quanto riferito dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport infatti il ds azzurro, con l'ausilio di Raiola, intende limare le distanze inserendo una contropartita tecnica ...

Giletti : “Salvatore Battaglia e le sorelle Napoli io non le mollo”. Poi il regalo da parte di La7 per il giovane siciliano : Massimo Giletti dichiara la sua vicinanza a Salvatore Battaglia e alle sorelle Napoli, poi un momento emozionante per tutti gli ospiti nello studio di Non è l’Arena, tutti visibilmente commossi per il gesto di solidarietà verso il giovane coraggioso. L'articolo Giletti: “Salvatore Battaglia e le sorelle Napoli io non le mollo”. Poi il regalo da parte di La7 per il giovane siciliano proviene da Il Fatto ...

Napoli - Giuntoli non molla la presa su Lozano : la strategia con il PSV : La Gazzetta dello Sport descrive la strategia che il Napoli vuol mettere in campo per assicurarsi Lozano del PSV : 'Il ds è deciso a ingaggiarlo e le sensazioni sono più che positive. L'ostacolo è rappresentato dai 35 ...

Scontri Inter-Napoli - la difesa shock dei giovani indagati : “non ci siamo accorti di aver investito Belardinelli” : I tifosi indagati di aver ucciso Daniele Belardinelli hanno riferito agli inquirenti di non essersi accorti di averlo investito Proseguono le indagini sulla morte di Daniele Belardinelli, il capo ultras del Varese investito prima di Inter-Napoli dello scorso 26 dicembre. Mourad Balti Touati/LaPresse I tifosi indagati perchè presenti a bordo della Volvo V40 sequestrata due giorni fa sono stati ascoltati dagli inquirenti milanesi, ...

Calciomercato Genoa - Perinetti sul futuro di Kouamé : 'A gennaio non si muove. Su di lui Napoli e due squadre di Premier' : Piatek, Kouamé, Romero. Pezzi pregiati del Genoa , che a gennaio non lasceranno Marassi. Parola del dg rossoblù Giorgio Perinetti, che in un'intervista a Radio CRC ha parlato del futuro dei tre ...

Tifoso interista morto - 4 supporter del Napoli interrogati. Legale : “Automobile sequestrata non coinvolta nell’incidente” : È in corso, negli uffici della Questura di Napoli, l’interrogatorio di quattro dei cinque tifosi partenopei che erano a bordo della Volvo V40 ritenuta dagli inquirenti milanesi coinvolta nell’investimento e nella successiva morte dell’ultrà del Varese gemellato con gli ultrà dell’Inter, Daniele Belardinelli, durante gli scontri che hanno preceduto Inter-Napoli il 26 dicembre. Tra le persone che erano presenti nella station wagon nera figurerebbe ...

Napoli - nel covo degli ultrà azzurri nuove minacce : 'Non finirà qui' : Si muovono uniti, sempre in gruppo. Spostandosi con la tecnica del branco: almeno dieci-trenta per volta. Fedeli a quell'inno urlato a squarciagola dagli spalti, non rinunciano mai a seguire lungo ...

CALCIOMERCATO Napoli / Ultime notizie - ag. Luperto : 'Non si muove a gennaio - ha idee chiare' : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie: parla l'agente di Sebastiano Luperto, che non ha alcuna intenzione di lasciare i partenopei a gennaio.

Altro che Juve-Napoli - la Premier ci emoziona perché non é scontata : Per esempio il modo in cui Lovren, difensore centrale dei Reds e della Croazia vice campione del mondo, si è fatto uccellare da Aguero sul primo gol della partita è da ragazzi: ha permesso all'...

'Al Napoli piace Veretout. Hysaj via se non gioca' : Napoli - ' Veretout piace a Giuntoli, ne ho parlate diverse volte, ma gennaio non è il suo mercato perché la Fiorentina punta all'Europa e fino a giugno resterà alla Viola. E' un giocatore di ...