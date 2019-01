Giappone | terremoto di magnitudo 6 3 | nessun rischio tsunami

Terremoto - forte scossa in Giappone al largo delle coste sudorientali : allerta tsunami : Un Terremoto di magnitudo 6,3 è stato registrato nel mare a sud del Giappone. La scossa ha fatto fermare i sismografi alle 21.39 ora locale a 16 chilometri a sud-sudest di Nishinoomote, nella zona ...

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita circa un'ora fa in Giappone, precisamente nel mare a sud dell'isola di Nishinoomote (prefettura di Kagoshima), sull'isola di Tanegashima. Il forte sisma ha fatto subito scattare nella popolazione la paura di un possibile tsunami, notizia questa immediatamente smentita dagli esperti. Benché il terremoto si sia sviluppato in mare, il rischio di un'onda anomala è inesistente.

La Japan meteorological agency ha reso noto che nel pomeriggio di oggi alle 18:10 locali, le 10:10 in Italia, un terremoto di magnitudo 5 è stato avvertito nell'isola di Kyushu, in particolare nella zona di Kumamoto. Non si segnalano danni a persone o cose ed è escluso il rischio tsunami. L'area di Kumamoto è stata colpita ad aprile 2016 da un forte sisma di magnitudo 7.3 che ha fatto decine di vittime.

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.3 è stata registrata al largo delle coste orientali del Giappone. Al momento non ci sono notizie di vittime o danni e non è stato diramato alcun allarme tsunami.