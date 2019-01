Estero; La Coppa d’Africa 2019 in Egitto

lanotiziasportiva

: Modeste a chi? 24 ore da sogno in Coppa di Francia - MooreRiny : Modeste a chi? 24 ore da sogno in Coppa di Francia - ManuelGamba2 : RT @ACMClubMTL: Due anni fa la nostra protesta per l'accesso limitato delle partite e altri contenuti sul @acmilan per i tifosi rossoneri a… - Sergio37075361 : RT @ACMClubMTL: Due anni fa la nostra protesta per l'accesso limitato delle partite e altri contenuti sul @acmilan per i tifosi rossoneri a… -

(Di martedì 8 gennaio 2019) É l’alla fine a spuntarla: lad’Africasi giocherà nella terra dei faraoni.Lo scorso 30 novembre il CAF, massimo organo calcistico africano, aveva revocato l’organizzazione dellaal Camerun, accusando lo Stato centrafricano di essere troppo in ritardo nella costruzione degli stadi e delle infrastrutture promessi al momento dell’assegnazione della manifestazione. Il giorno seguente, sempre il CAF, aveva aperto a nuove candidature e al 31 dicembre, data limite indicata per rendere noto il proprio interesse ad ospitare la rassegna continentale, le uniche due nazioni ad aver presentato domanda erano Sudafrica edDue giorni fa, la notizia dell’artificiere morto nel tentativo di disinnescare una bomba piazzata in una chiesa copta, aveva fatto credere che alla fine l’avrebbe spuntata il Sudafrica, ma pochi minuti fa la ...