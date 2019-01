Cina | lo scienziato che effettuò modifiche sul Dnd delle gemelle rischia la pena di morte

Cina - "irreperibile"scienziato gemelline : 11.52 Lo scienziato He Jiankui,che nei giorni scorsi ha dichiarato di avere contribuito alla nascita delle prime gemelline geneticamente modificate,risulta irreperibile dal 28 novembre scorso,quando aveva difeso il proprio lavoro in una conferenza di genetica a Hong Kong. Secondo alcune voci,l'uomo sarebbe agli arresti domiciliari, anche se l'università per cui lavorava fino a gennaio scorso ha smentito l'ipotesi di una sua detenzione e ha ...

Cina : irreperibile lo scienziato che ha “creato” bimbe geneticamente modificate : He Jiankui, il ricercatore che nei giorni scorsi ha annunciato di avere contribuito alla nascita delle prime gemelline geneticamente modificate, risulta irreperibile dal 28 novembre, quando aveva difeso il proprio lavoro durante una conferenza di genetica a Hong Kong. L’uomo sarebbe sottoposto ad arresti domiciliari, anche se l’università per cui lavorava ha smentito l’ipotesi di detenzione e ha spiegato di non volere ...

Cina - gemelle nate con Dna modificato : scienziato sospende il suo esperimento : He Jiankui, il ricercatore cinese che ha annunciato di aver fatto nascere due gemelle con il Dna modificato, difende il suo lavoro ma ha comunque sospeso l’esperimento dopo le polemiche suscitate. Lo scienziato ha parlato durante l’International Summit on Human Genome Editing in corso a Hong Kong. He, riporta il sito MedicalXpress, ha ammesso che erano otto le coppie coinvolte nell’esperimento e che è in corso una seconda gravidanza con ...

Cina : scienziato afferma di aver modificato geneticamente il DNA di due gemelle : Lulu e Nana (sono nomi di fantasia per proteggere la loro privacy) sarebbero le prime due gemelle umane nate, perfettamente sane e in Salute, grazie alla tecnica di manipolazione genetica del DNA denominata Cispr. L'annuncio è stato dato direttamente su YouTube dallo scienziato cinese che ha realizzato l'esperimento. Si tratta del genetista He Jiankui della Southern University and Technology di Shenzhen. Lo scienziato ha anche chiarito che il ...

