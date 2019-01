Cambiamento | Di Maio a BruxellesVerso il Maggio europeo

affaritaliani

: Ieri il Governo del cambiamento ha salvato una banca.Giusto così,per i risparmiatori. Ma se fossero uomini seri Di… - meb : Ieri il Governo del cambiamento ha salvato una banca.Giusto così,per i risparmiatori. Ma se fossero uomini seri Di… - maumartina : Quando ascoltate Salvini e Di Maio pontificare il loro “cambiamento” ricordatevi sempre che sono gli stessi che han… - Linkiesta : E così anche i gialloverdi scoprono che per fare cassa e finanziare le promesse elettorali bisogna tagliare la spes… -

(Di martedì 8 gennaio 2019) Luigi Dioggi si trasferisce a Bruxelles per proseguire la sua operazione Europa. In aereo leggerà e chioserà a penna con la sua vecchia Mont Blanc l’ultima versione, quasi ultimata per la messa in rete, del Manifesto a Cinquestelle per ilnel Vecchio Continente Segui su affaritaliani.it