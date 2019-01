huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Tesla annuncia l'apertura di una 'Gigafactory' in Cina - giamp_cittati : RT @HuffPostItalia: Tesla annuncia l'apertura di una 'Gigafactory' in Cina - HuffPostItalia : Tesla annuncia l'apertura di una 'Gigafactory' in Cina - Auto21news : @Tesla annuncia che i configuratori per la #Model3 in #Europa sono aperti (esclusi i paesi con guida a destra). -

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Il fondatore e capo della casa automobilistica statunitense, Elon Musk, hato l'imminente inizio della costruzione di una fabbrica di auto elettriche a Shanghai, che gli darà pieno accesso al mercato cinese, il più grande del mondo. "Non vediamo l'ora di iniziare oggi il processo di costruzione delladi Shanghai @!", ha scritto Musk sul suo account Twitter."L'obiettivo è completare la costruzione quest'estate, per iniziare a produrre il Model 3 alla fine dell'anno e per raggiungere alti volumi l'anno prossimo", ha anche twittato Elon Musk.A luglio,hato l'intenzione di costruire uno stabilimento con una capacità produttiva annuale di oltre 500.000 automobili in, la prima fuori dagli Stati Uniti, per consentirgli di accedere direttamente al mercato elettrico cinese senza temere la ricaduta delle dispute ...