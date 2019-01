Serie A Udinese | Nicola senza i sudamericani

Calciomercato Serie A - giornata caldissima : Ramsey-Juve ok - De Paul ‘no’ alla Roma - Udinese e Bologna si rafforzano : Il Calciomercato si accende in Serie A, diverse trattative sono entrate nel vivo, altre invece sono già divenute ufficiali come il doppio colpo del Bologna Juventus sempre più vicina ad Aaron Ramsey, centrocampista di proprietà dell’Arsenal e in scadenza di contratto a giugno. Il gallese ha preferito la corte della ‘Vecchia Signora’ a quella del Paris Saint Germain che avrebbe offerto un contratto economicamente più ...

Calciomercato Serie A – Colpo Okaka per l’Udinese! Parma vicino a Caceres - visite mediche per Viviano alla Spal : Apre il Calciomercato invernale in Serie A e i club mettono a segno i primi colpi: l’Udinese prende Okaka dal Watford, il Parma è vicinissimo all’acquisto di Caceres, Viviano svolge le visite mediche con la Spal Giovedì 3 gennaio, il conto alla rovescia è finito: il Calciomercato invernale della Serie A apre finalmente i battenti! Non solo le big al centro della scena, ma anche le medio piccole subito molto attive con i primi colpi ...

DIRETTA UDINESE CAGLIARI / Streaming video e tv : Maurizio Mariani è l'arbitro alla Dacia Arena - Serie A - : DIRETTA UDINESE CAGLIARI Streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A per la 19giornata.

Diretta Serie A : Udinese - Cagliari per chiudere in bellezza l'anno : Si torna a commentare una partita live e si torna ad Udine, l'ultima fu Udinese - Milan risolta da Romagnoli al 97'. Oggi va in scena la sfida salvezza tra Udinese e Cagliari alle ore 15 alla Dacia Arena di Udine. Assenza pesante per la squadra di Nicola: lo squalificato De Paul. Solo quattordici reti segnate dall'attacco Friulano che oggi sarà guidato da Lasagna e Pussetto, una netta inversione di marcia è quello che chiedono i tifosi, ma che ...

Serie A Udinese - Nicola : «La priorità è battere il Cagliari» : UDINE - "In tutto il tempo che dedichiamo a preparare la partita successiva ci mettiamo del nostro per fare un passo in più. Ora una priorità, che riguarda la difesa, è stata acquisita ed è dimostrata ...

Probabili formazioni Udinese-Cagliari - Serie A 29-12-2018 : L’Udinese di Davide Nicola ospita il Cagliari di Rolando Maran nella sfida salvezza della 19ª giornata di Serie A. I friulani sono diciassettesimi con 15 punti frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte, e hanno 2 lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto occupato dal Bologna, i sardi sono tredicesimi a quota 20 punti con un cammino di 4 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte.Udinese-Cagliari si giocherà sabato 29 dicembre 2018 alle ore ...

Video/ Spal Udinese - 0-0 - : gli highlights della partita - Serie A - 18giornata - : Video Spal Udinese , 0-0, : highlights e gol della partita di Serie A, al Mazza arriva un pareggio senza reti che è deludente per entrambe le squadre.

Serie A : il Torino ritrova la vittoria - Spal-Udinese 0-0 : Dopo tre gare senza vittorie torna ad esultare il Torino di Mazzarri, che nel primo storico Boxing Day della Serie A supera agevolmente l' Empoli in casa. I granata si impongono 3-0, in rete N'Koulou, ...

Serie A - Udinese-Frosinone 1-1 : gol di Mandragora e Ciano : Udinese e Frosinone fanno 1-1 e portano a casa un punto che non permette né agli uomini di Nicola né a quelli di Baroni di allontanarsi dalla zona salvezza. Primo tempo con poche occasioni, chiuso in ...

Serie A Udinese - Nicola : «Il Frosinone avrà una concentrazione diversa» : UDINE - Dopo la prima sconfitta della sua gestione, Davide Nicola è chiamato a vincere contro il Frosinone . Ma attenzione ai ciociari: "Il Frosinone ha cambiato allenatore, è sempre un passaggio ...

Biglietti Udinese-Frosinone - Serie A 2018-2019 : come acquistare i tickets per il match della Dacia Arena : A Udine le temperature saranno basse in questo fine settimana, ma di certo non lo saranno alla Dacia Arena, dove sabato si sfideranno Udinese e Frosinone nel match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Per le due formazioni si tratta di un incontro cruciale, anche in considerazione della loro pessima situazione di classifica: l’Udinese è al 17° posto a quota 13 punti (tre vinte, quattro pari e nove ...

Serie A Udinese - Nicola : «Soddisfatto della prestazione» : MILANO - "Sono molto soddisfatto della prestazione. Per larghi tratti dell'incontro non abbiamo giocato solo di rimessa" . Il tecnico dell' Udinese , Davide Nicola , ha commentato così l'incontro con ...

Inter-Udinese 1-0 - Serie A calcio : i nerazzurri tornano al successo - decide Icardi su rigore : A San Siro l’Inter batte l’Udinese 1-0 nell’anticipo della sedicesima giornata della Serie A di calcio. I nerazzurri grazie al rigore trasformato da Mauro Icardi tornano al successo dopo quattro partite, mettendosi alle spalle l’amara eliminazione dalla Champions League, e consolidano così il terzo posto in classifica. Nel primo tempo l’Inter fa la partita, con tanto possesso palla, ma non riesce ad essere precisa in fase realizzativa. Sono due ...