Omaggio a Celentano | Rai usata | criticata e beffata a Non è l' Arena

Ascolti - Freccero tritura RenziTrionfo per l'Omaggio a Celentano : Il direttore "spedito dal Pd sul satellite" torna a Rai2 portandola in vetta agli Ascolti mentre l'ex segretario dem naufraga sul Nove Segui su affaritaliani.it

C'è Celentano - l'Omaggio agli oltre 60 anni di attività del cantante - su Rai Due - dalle 21.05 : Alla vigilia del suo compleanno, sabato 5 gennaio 2019 alle 21.05 andrà in onda, su Rai2 e in simulcast su Radio2, “C’è Celentano”, l’omaggio ad uno dei più grandi protagonisti italiani della musica, e non solo, Adriano Celentano.Il programma è una sorta di biglietto di auguri speciale per ripercorrere gli ormai oltre 60 anni di attività, e raccontare il Celentano interprete e autore musicale di brani memorabili, ma anche il rivoluzionario e ...

