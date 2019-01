Mercato Napoli | Giuntoli non molla la presa per Lozano

CalcioMercato Napoli/ Ultime notizie : tutto su Pavard per la fascia destra - De Laurentiis pronto a fare follie : Calciomercato Napoli, Ultime notizie: il capitano Marek Hamsik sembra pronto a rinnovare il contratto con gli azzurri, Ounas invece potrebbe partire.

Napoli tra Mercato e rebus centrocampo : ANSA, - Napoli, 7 GEN - Gli affari Kouamé e Lozano da chiudere per la prossima stagione, il prestito di Rog che si fa sempre più probabile, ma anche l'avvicinamento al ritorno in campo con la Coppa ...

CalcioMercato LIVE - tutte le trattative di lunedì 7 gennaio in DIRETTA : Icardi vicino al rinnovo - Napoli su Lazzari : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di oggi, lunedì 7 gennaio. Anche se non si sono ancora registrati botti, le operazioni minori e le trattative viaggeranno a ritmo frenetico anche nella giornata odierna. Scopriremo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della sessione invernale che si chiuderà il 31 gennaio (e non più il 18 come previsto in un primo momento ...

CalcioMercato Genoa - Perinetti : «Kouame al Napoli - c'è l'intesa» : GENOVA - Giorgio Perinetti , Direttore Generale del Genoa , è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte. Queste le sue parole sui movimenti di mercato: ' Kouame ? Sono affari in pista, ma dobbiamo ...

CalcioMercato Genoa - parla Perinetti : “la verità su Piatek-Milan e l’affare Kouame col Napoli” : Calciomercato Genoa, Piatek e Kouame sono i due calciatori dei quali si sta parlando maggiormente in queste ore per quanto concerne il club genovese Calciomercato Genoa – Il dg del Genoa, Giorgio Perinetti, ha parlato di Calciomercato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Diversi gli argomenti d’attualità in casa Genoana, su tutti il futuro di Kouame e le eventuali contropartite per l’attaccante: “Stiamo parlando, ...

CalcioMercato Napoli - Kouamè è azzurro : si attende l’ufficialità : Calciomercato Napoli Kouamè – Dopo Barella, Aurelio De Laurentiis e Giuntoli, hanno messo nel mirino un altro calciatore: Christian Kouamé. Quest’ultima trattativa, sembra essere però molto più semplice di quella intavolata con il Cagliari per Barella. De Laurentiis sa praticamente tutto: a cominciare dall’intenzione di Preziosi di trattenerlo fino alla fine della stagione, passando per il prezzo. Il valore del cartellino, ...

Napolimania : Lozano è il simbolo dello step sul Mercato. Ora - si punta al top : Il più delle volte, credo, che un giornalista che vuol fare l'economista ci capisce poco di economia e fa capire anche meno a chi dovesse avere la sfortuna di seguirlo. Questo è il motivo per cui non ...

CalcioMercato Napoli - bloccato Kouamé per l'estate : arriverà a luglio : Si tratta di Christian Kouamé, attaccante ivoriano del Genoa che la società partenopea, secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, avrebbe già bloccato con largo ...

LIVE CalcioMercato oggi - trattative 5 gennaio in DIRETTA : Napoli - Kouamé è vicino. Inter-Godin - quasi fatta. Pepe al Monaco : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale (oggi sabato 5 gennaio). La finestra di riparazione è incominciata a spron battuto e sono già arrivati i primi colpi importanti, l’Inter è scatenata e ha siglato un biennale con Godin ma è anche sulle tracce di Branzao e Lincoln, due baby fenomeni brasiliani. La Juventus è alle strette finali per accaparrarsi le prestazioni di Ramsey che dovrebbe arrivare in estate, tutte ...

CalcioMercato Genoa - Perinetti sul futuro di Kouamé : 'A gennaio non si muove. Su di lui Napoli e due squadre di Premier' : Piatek, Kouamé, Romero. Pezzi pregiati del Genoa , che a gennaio non lasceranno Marassi. Parola del dg rossoblù Giorgio Perinetti, che in un'intervista a Radio CRC ha parlato del futuro dei tre ...

