Golden Globes 2019 | Lady Gaga vince per la miglior canzone con ' Shallow' | trionfo a

Le coppie famose più romantiche ai Golden Globes 2019 : <3 The post Le coppie famose più romantiche ai Golden Globes 2019 appeared first on News Mtv Italia.

Sandra Oh conduttrice ai Golden Globes 2019 vince per Killing Eve : vincere, vincere davanti ai propri genitori, vincere quando in realtà si era sul palco per fare un altro lavoro: tra tante star a brillare di più durante la 76esima edizione dei Golden Globes è stata Sandra Oh. L’attrice infatti sul palco come conduttrice insieme a Andy Samberg si è vista assegnato un riconoscimento anche per la sua interpretazione nella serie tv (in Italia in onda su TimVision) di produzione britannica Killing Eve. ...

Golden Globes : vincitori - vinti e un red carpet da mille e una notte : Ai Golden Globes 2019 trionfa Rami Malek per la sua interpretazione di Freddy Mercury in Bohemian Rhapsody, delusione , in parte, per Lady Gaga e tante sorprese. Alla 76esima edizione dei premi che ...

Rami Malek snobbato da Nicole Kidman è il momento imbarazzante dei Golden Globes 2019 : Ooops The post Rami Malek snobbato da Nicole Kidman è il momento imbarazzante dei Golden Globes 2019 appeared first on News Mtv Italia.

Golden Globes - dallo strascico di Lady Gaga alle paillettes di Penelope Cruz : il red carpet a Beverly Hills : LaPresse, La stagione dei grandi red carpet e dei premi ha aperto ufficialmente il sipario. A Beverly Hills folla di star sul tappeto rosso dei Golden Globes, l'anticamera degli Oscar.

Golden Globes 2019 - il discorso choc di Christian Bale : “Ringrazio Satana per avermi ispirato”. I satanisti lo acclamano : “Ringrazio Satana per avermi ispirato nell’interpretazione del vicepresidente Dick Cheney”. Sul palco dei Golden Globes per ritirare il premio assegnatogli dalla Stampa Estera hollywoodiana, Christian Bale ha voluto ringraziare anche Satana, oltre alla moglie e alla famiglia. Bale, premiato come miglior attore in un film musical o in una commedia per il suo ruolo da protagonista in Vice, ha infatti esordito dicendo: “Ringrazio i miei ...

Golden Globes 2019 - Lady Gaga abbina i capelli al vestito e omaggia Judy Garland : Lei dice di non averlo fatto di proposito, ma la stampa americana ha già deciso che l'outfit scelto da Lady Gaga per calcare il tappeto rosso della 76ma edizione dei Golden Globe è un omaggio a Judy ...

Golden Globes - Freddie batte Gaga | : Vittoria (a sorpresa) di “Bohemian Rhapsody” su “A Star is born”; due premi per “Roma” di Cuaron. E il 24 febbraio ci sono gli Oscar 2019

A sorpresa Taylor Swift ai Golden Globes per Gaga ed Elizabeth Moss - ma senza red carpet col fidanzato Joe Alwyn (video) : Non era attesa in quanto non annunciata, ma la sorpresa di Taylor Swift ai Golden Globes 2019 prima e durante la cerimonia di premiazione di domenica 6 gennaio è stato uno degli argomenti più discussi sui social. Soprattutto perché la serata avrebbe potuto rappresentare il primo red carpet di coppia per la popstar e l'attore Joe Alwyn, nel cast del film candidato ai Golden Globe The Favorite, ma l'interprete ha calcato il tappeto rosso da ...

Golden Globes 2018 cinema : il trionfo di Lady Gaga e Bohemian Rhapsody : La 76esima edizione dei Golden Globes ha il sapore del rock grazie al successo del film Bohemian Rhapsody e della sensibilità civile grazie alla pellicola Green Book. Con i Golden Globe, a inizio anno, tradizionalmente si dà il via ufficiale alla corsa agli Oscar, che si terranno il 24 febbraio. Vincitori e vinti A portarsi a casa, a sorpresa, il premio più ambito è il film diretto da Bryan Singer, incentrato sulla carriera dei Queen che ha ...

Delusione per Lady Gaga ai Golden Globes 2019 - in lacrime si consola con Shallow miglior canzone originale (video) : Non ce l'ha fatta Lady Gaga ai Golden Globes 2019 ad affermarsi come miglior Attrice Protagonista per A Star Is Born, raccogliendo però un riconoscimento per la sua Shallow come miglior Colonna Sonora. L'atteso trionfo del remake di Bradley Cooper non c'è stato: osannato dalla critica e tra i film più visti al box office, A Star Is Born non è riuscito a spianarsi la strada verso gli Oscar. Né Gaga né Cooper hanno vinto tra gli attori ...

Golden Globes - trionfa Bohemian Rhapsody. Delusione per A star is born : Colpo di scena alla 76ma edizione dei Golden Globes. Tre Globi d'Oro a Green Book, due a Bohemian Rhapsody e due a Roma, uno solo a A star is born. E non solo. Lady Gaga, favorita al premio...

Golden Globes 2019 - trionfa a sorpresa Bohemian Rhapsody. Cuaron miglior regista - a Lady Gaga il premio per la miglior canzone : Tre Globi d’Oro a Green Book, due a Bohemian Rhapsody e due a Roma, uno solo a A Star is Born. La cerimonia dei 76esimi Golden Globes ha aperto la stagione dei premi cinematografici e ha decretato i vincitori del riconoscimento istituito dall’Hollywood Foreign Press Association, che riunisce i giornalisti stranieri a Hollywood. Green book è la miglior “comedy o musical”, mentre il racconto della vita di Freddie Mercury in ...

