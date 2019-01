Call of Duty Modern Warfare 4 potrebbe includere una versione rimasterizzata della

Rimossa una recensione positiva di Call of Duty : Black Ops 4 dopo l'aggiunta delle microtransazioni : Come segnalato su ResetEra, il canale YouTube Skill Up ha deciso di rimuovere la sua recensione positiva di Call of Duty: Black Ops 4 in seguito all'arrivo delle microtransazioni.Il canale ha pubblicato un video in cui si spiegano le motivazioni dietro tale decisione e, a quanto pare, Skill Up ha scelto di non promuovere questo tipo di monetizzazione:"Ho recensito Black Ops 4 in modo molto positivo, ma questo prima dell'arrivo delle ...

La modalità Blackout di Call of Duty Black Ops 4 presto gratuita? Le previsioni per il 2019 : Il 2018 di Call of Duty Black Ops 4 è stato indubbiamente interessante. Il ritorno sulla scena della storica serie targata Activision, che per l'occasione ha ritrovato in cabina di regia i ragazzi di Treyarch, ha senza ombra di dubbio catturato le attenzioni della community di appassionati, grazie anche e soprattutto a una serie di scelte che hanno avuto un impatto importantissimo sotto il profilo del gameplay. L'abbandono della componente ...

Le previsioni di Pachter per il 2019 : una nuova versione di Switch - un nuovo BioShock - Overwatch e Call of Duty 4 Blackout free-to-play : Anno nuovo, previsioni nuove. Puntuali come la mezzanotte del 31 dicembre che saluta il vecchio 2018, e con un già cospicuo numero di videogiochi che promettono di tenerci compagnia durante i mesi a venire, il ben noto analista di Wedbush Security Michael Pachter ha rilasciato le sue previsioni sui possibili fatti salienti del 2019 videoludico.Leggiamo da Gamesindustry, che come da tradizione riporta le previsioni dei più noti esperti di analisi ...

Nuovo capitolo di Call of Duty all’orizzonte - quale direzione per la serie? : È senza ombra di dubbio un momento storico molto particolare per la serie Call of Duty. L'ultimo capitolo, approdato sugli scaffali soltanto una manciata di mesi fa, ha rappresentato un punto di svolta per l'intera saga: abbandonati totalmente i lidi single player, Activision – in collaborazione con i ragazzi di Treyarch – ha voluto orientarsi esclusivamente verso le dinamiche ludiche multigiocatore, sfruttando anche la grandissima attrattiva ...

Il prossimo Call of Duty potrebbe essere Modern Warfare 4 o Ghosts 2 : Activision e Infinity Ward stanno stuzzicando la fantasia dei fan cercando di fargli indovinare se il prossimo gioco Call of Duty sarà Call of Duty: Modern Warfare 4 o Call of Duty: Ghosts 2. Activision, dunque, starebbe già guardando a quello che accadrà nella serie dopo Black Ops 4.Non sappiamo se Infinity Ward deciderà di seguire l'esempio di Black Ops 4 o tornerà alla già collaudata campagna per giocatore singolo, tuttavia, in entrambi i ...

Sconti del 50% nel mercato nero per Call of Duty Black Ops 4 - weekend con doppia esperienza : Il 2018 sta per finire e lo sviluppatore di Call of Duty Black Ops 4, Treyarch, vuole festeggiare alla grande. Sono attive infatti un paio di iniziative davvero interessanti per lo sparatutto in prima persona. La prima riguarda l'esperienza, infatti fino alle 19:00 di martedì 1 gennaio tutti i giocatori avranno il doppio dell'esperienza all'interno delle modalità Multigiocatore e Zombies (in questo caso il bonus si applica anche all'esperienza ...

Call of Duty Black Ops 4 : il nuovo aggiornamento ha reso Blackout ingiocabile su Xbox One X : Il 18 dicembre scorso Treyarch ha reso disponibile un importante aggiornamento per Call of Duty: Black Ops 4, che introduceva l'evento Absolute Zero per la modalità Blackout.Oltre a un nuovo Specialista e a tanti altri contenuti, sembra però che l'aggiornamento abbia inserito nel gioco un fastidioso problema che affligge specificatamente la versione Xbox One X di Black Ops 4. Dopo aver installato l'aggiornamento, un numero crescente di utenti ha ...

Zombie in festa in Call of Duty Black Ops 4 - Treyarch si prepara all’anno nuovo : La fine della scorsa settimana ha visto in Call of Duty Black Ops 4 la sparizione degli Zombie all'interno della modalità Battle Royale Blackout. Un mistero che ha incuriosito non poco i fan dello sparatutto pubblicato da Activision e sviluppato in questa edizione da Treyarch, sebbene il tutto sia durato davvero poco. I non morti sono infatti tornati sulla scena in pochissimo tempo, con un outfit rivisitato e assolutamente in tema con il periodo ...

Call of Duty : Black Ops 4 : gli zombie tornano nella modalità Blackout : Venerdì scorso Treyarch ha rivelato che gli zombi erano "misteriosamente scomparsi" dalla modalità Blackout di Call of Duty: Black Ops 4. Ora, lo studio ha annunciato che i non-morti sono tornati nella modalità battle royale con un tocco natalizio, visto che ora appaiono con ... un cappello da Babbo Natale!Come segnala Dualshockers, gli zombie non agiscono in modo diverso rispetto a prima, con l'unica differenza dei cappelli sopra citati. Oltre ...

Call of Duty Black Ops 4 : novità legate agli zombie per la modalità Blackout? : Treyarch ha qualche aggiornamento in serbo per la modalità Blackout di Call of Duty Black Ops 4, e a giudicare dagli indizi lasciati potrebbe trattarsi di un aggiornamento a tema zombie.Come riporta VG247, quest'oggi gli sviluppatori hanno lasciato un messaggio piuttosto interessante per quanto riguarda la modalità battle royale di Black Ops 4. Come possiamo vedere infatti, sul profilo Twitter ufficiale dello studio possiamo vedere il seguente ...

Call of Duty Black Ops 4 : sono attese novità per la modalità battle royale Balckout - zombie in arrivo? : Treyarch ha qualche aggiornamento in serbo per la modalità Balckout di Call of Duty Black Ops 4, e a giudicare dagli indizi lasciati potrebbe trattarsi di un aggiornamento a tema zombie.Come riporta VG247, quest'oggi gli sviluppatori hanno lasciato un messagio piuttosto interessante per quanto riguarda la modalità battle royale di Black Ops 4. Come possiamo vedere infatti, sul profilo Twitter ufficiale dello studio possiamo vedere il seguente ...

Spider-Man - FIFA 19 - Call of Duty : Black Ops 4 e moltissimi altri giochi tra i Saldi di Gennaio di PlayStation Store : Ottime notizie per i possessori delle console di Sony! Oggi, 21 dicembre, partono i Saldi di Gennaio su PlayStation Store!Da ora fino al 21 Gennaio, i giocatori potranno acquistare una valanga di giochi per PS4, PS3, PS Vita e PlayStation VR a prezzi molto vantaggiosi.Tra le offerte comparse su PS Store, segnaliamo quelle relative a Spider-Man, che può essere vostro per 39,99 Euro o FIFA 19, disponibile per 34,99 Euro. Ma le promozioni sono ...

Call of Duty : Black Ops 4 : "Operazione Zero Assoluto" è ora disponibile per Xbox One e PC : Ottime notizie per tutti i giocatori attualmente impegnati nell'apprezzato Call of Duty: Black Ops 4. Un nuovo aggiornamento ha portato "Operation Absolute Zero" anche su Xbox One e PC, dopo un periodo di esclusività per PS4.Come segnala VG247.com, "Operation Absolute Zero" (Operazione Zero Assoluto) introduce in Black Ops 4 alcune interessanti novità, come lo specialista Zero, la nuova modalità per Blackout, Hijacked e 100 nuovi livelli nel ...

L'ultimo aggiornamento di Call of Duty : Black Ops 4 è magnifico - articolo : Pochi giorni fa Call of Duty: Black Ops 4 ha ricevuto un sostanzioso aggiornamento per tutte le piattaforme. L'ultima stagione è iniziata per la versione PlayStation 4 e Activision ha pubblicato il primo DLC premium dopo un leak avvenuto il giorno prima.Sto giocando a Black Ops 4 con tutto questo abilitato ed è un aggiornamento magnifico. La patch introduce dei cambiamenti significativi a livello di bilanciamento e la nuova stagione chiamata ...