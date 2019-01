Ustionato dalla fiammata della stufa | morto in ospedale

meteoweb.eu

(Di domenica 6 gennaio 2019) Un anziano di 74 anni, rimasto gravementeil pomeriggio del 10 dicembre nel garage di casa sua, in via Bellini a Modena, è deceduto nella notte tra venerdì e ieri all’di Parma, dove era ricoverato in rianimazione.L’anziano era rimastomentre usava lariportando serie ferite, soprattutto agli arti inferiori, causate pare da una. Dopo giorni di ricovero nel reparto Grandi ustionati, era stato trasferito in rianimazione per l’aggravamento delle condizioni. Secondo i riscontri dei vigili del fuoco, il 74enne sarebbe stato raggiunto da unaliberatasi a causafusione del tuboda cui e’ uscito gpl.L'articoloinMeteo Web.