Regione Campania | un milione e mezzo in più per i teatri

Reddito di cittadinanza a 1 - 4 mln di famiglie | Il 47% al Nord - la Campania prima Regione |Ad aprile via a "quota 100" : valida per tre anni : Il costo stimato della misura è di 8 miliardi e mezzo. Secondo la bozza del decreto i single destinatari saranno 387mila, un quarto del totale, mentre poco meno di 200mila le famiglie con 5 o più componenti. Potranno presentare richiesta per il Reddito anche gli stranieri, purché residenti in Italia da almeno 10 anni

Regione Campania - i condannati dall'erario tornano direttori Asl : 'Un regalo a qualche dirigente condannato che presto verrà nominato direttore generale: è il frutto dell'inciucio Pd-Fi', tuonano i grillini all'indomani dell'ultima Finanziaria regionale che ha ...

La Regione Campania finanzia l'escavo del porto di Agropoli per aumentare il pescaggio : ..." spiegano il sindaco Adamo Coppola e l'assessore con delega al porto e Demanio Eugenio Benevento " di un progetto che avevamo in mente da tempo e che costituisce una nota positiva per l'economia del ...

Regione Campania - 19 milioni di euro per il progetto duale per combattere la dispersione scolastica : ... facilitare le transizioni tra il sistema della formazione e il mondo del lavoro, fornire una risposta coerente ai fabbisogni formativi e professionali dei diversi territori. "Il sistema duale " ...

Ricerca - la Regione Campania investe sulla tecnologia industriale 4.0 : accordo con la Puglia : ... si integra pienamente con le esigenze del Centro di Competenza ad alta specializzazione MedITech, e con le attività svolte in tale settore dalla Fondazione Idis Città della Scienza, già assegnataria,...

Campania Regione della solidarietà : disabili - due milioni per la formazione : ... l'inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità'. I percorsi formativi valorizzeranno attraverso percorsi non formali ed informali le competenze e le conoscenze ...

Tariffe rifiuti : ancora aumenti a Roma - la Campania resta la Regione più cara d'Italia : I bellunesi pagano 153 euro l'anno mentre i trapanesi 571: una differenza del 270%. La tariffa rifiuti in Italia non potrebbe essere più frammentata e rispecchia quasi sempre la gestione più o meno ...

Maltempo Regione per Regione : trombe d'aria e paura in Puglia - Campania e Calabria. Piogge da Nord a Sud : Il Maltempo che sta investendo l'Italia e che proseguirà anche domani (qui le previsioni) sta creando danni e disagi in tante parti del nostro Paese, dalla Campania al Salento, fino a Roma...