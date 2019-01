Polonia | morte 5 ragazze in una escape room | ne sono state chiuse 13

Blastingnews

: ?? Polonia: chiuse 13 'escape room' ?? Dopo la morte di 5 ragazze. 'Difetti nella sicurezza' - UltimOraNewsUN : ?? Polonia: chiuse 13 'escape room' ?? Dopo la morte di 5 ragazze. 'Difetti nella sicurezza' - fabioingoio1 : RT @ticino_live: Post Edited: Polonia: cinque ragazze morte all’interno di una “escape room” - ticino_live : Post Edited: Polonia: cinque ragazze morte all’interno di una “escape room” -

(Di domenica 6 gennaio 2019) Lel'ultima moda del momento, in tutto il mondo, ma in particolar modo in, dove da qualche tempo questo tipo di gioco spopola. Ma dopo che 5 giovani hanno trovato lanel corso di una partita, verifiche e controlli stanno portando alla luce il mancato rispetto delle misure di sicurezza in queste strutture, tanto che nel paese negià13.La tragedia durante il gioco l'è un bel gioco da fare in squadra, e in gruppo erano infatti le 5di Koszalin, in, che hanno voluto provare a fare questa esperienza tutte insieme. Le giovani donne hanno cominciato a giocare la loro partita ma non mai riuscite ad uscire dall'attrazione.quindi ritrovate tutte e 5 vicino ad una porta chiusa, purtroppo già decedute.In seguito a queste morti inquietantieffettuate le autopsie sui corpi delle, per ...