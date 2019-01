Papa : aiutare deboli - gratuità preziosa : Dio "è la luce del mondo. Lui, non noi". Infine Papa Francesco ha avvertito: "Solo chi lascia i propri attaccamenti mondani per mettersi in cammino trova il mistero di Dio". Tutte le notizie di ...

Papa : aiutare deboli - gratuità preziosa : Dio "è la luce del mondo. Lui, non noi". Infine Papa Francesco ha avvertito: "Solo chi lascia i propri attaccamenti mondani per mettersi in cammino trova il mistero di Dio".