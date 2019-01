Milan | niente anziani Adesso solo under 25 come Sensi e Carrasco

Calciomercato - Muriel torna in Serie A : niente Milan per il colombiano : Luis Muriel torna a giocare in Serie A. Dopo un anno e mezzo dalla sua partenza verso l’Andalusia, l’attaccante colombiano ha deciso di rigiocarsi le sue carte in Italia, il paese che lo ha lanciato. Nonostante il forte pressing del Milan, Muriel ha scelto di non fermarsi a Milano ma di scendere più a sud: esattamente in Toscana e a Firenze dove contenderà a Simeone la maglia di centravanti. L’ex Samp, infatti, ha voluto ...

Milan-Fiorentina - Gattuso : 'Momento complicato - niente scuse. Higuain? Finché è qui va aiutato' : Milan: è crisi. È un momento molto difficile per i rossoneri, che in Serie A non vincono dal 2 dicembre contro il Parma, unica vittoria nelle ultime cinque giornate, ndr,: all'eliminazione dall'Europa ...

Milano : niente pandoro ai bimbi che non hanno pagato la mensa - è polemica : niente pandoro ai bimbi che non hanno pagato la mensa. A Corsico, popoloso comune dell'hinterland di Milano, le scuole elementari sono finite nella bufera dopo che alcuni alunni che non usufruiscono del servizio mensa sono stati esclusi dalla tradizionale distribuzione del pandoro. Dopo le inevitabili polemiche, l’assessore alla Pubblica Istruzione ha spiegato che si è trattato solo di "un errore tecnico". pandoro per tutti (o quasi) Ogni anno, ...

Niente pandoro ai bambini "morosi" della scuola di Corsico a Milano : Dopo Lodi scoppia un altro 'caso mense'. Riguarda le scuole di Corsico, comune della città metropolitana di Milano, dove alcuni bambini non hanno ricevuto il pandoro perchè non possono frequentare la mensa in quanto morosi. Lo riporta il quotidiano il Giorno. La fetta di pandoro che l'amministrazione comunale ha offerto agli oltre 2.000alunni che frequentano le scuole della città, in alcuni plessi è stata servita ...

Matteo Salvini a Milano : “Niente aumento dell’Iva nè ora nè mai” : La divisa è quella della Polizia di Stato, il passo è da vicepremier. Matteo Salvini in visita a Milano per inaugurare all’Ospedale Fatebenefratelli il nuovo Laboratorio di Genetica Forense della Polizia torna a parlare degli effetti della manovra economica. Con una rassicurazione assai attesa: «Non aumenteremo l’Iva nè nel 2019 nè nei prossimi ann...

Milan - niente Ibrahimovic : rinnova con i Los Angeles Galaxy : Come ha scritto la Gazzetta dello Sport , l'ex talento dell'Internacional de Porto Alegre potrebbe sbarcare a Milanello già a gennaio. Ma ci sono alcuni problemi. Pato è legato al suo club da una ...

Natale - la contro-cerimonia di Salvini : niente Quirinale - resta a Milano : Il capo della Lega ha rivelato: 'C'è la recita di mia figlia, per nessuna ragione al mondo intendo perderla. Ma sul Colle sarò ben rappresentato'. Peccato però che poi il suo ufficio stampa ha fatto ...

Calciomercato Milan - niente sconti per Fabregas : Secondo la Gazzetta dello Sport, i Blues non sarebbero disposti a fare sconti al Milan: nonostante ci sia il rischio di perdere lo spagnolo a zero nel Calciomercato estivo, a gennaio il Chelsea vorrà ...

Milan - allerta tifosi per Atene. Il club : "Non girate da soli e niente bandiere" : Usare la parola 'allarme' sarebbe eccessivo, in riferimento all'ordine pubblico nel match di Europa League tra Olympiacos e Milan, in programma domani sera allo stadio Karaiskakis. 'allerta', invece, ...

Niente Milan per Freuler - rinnovo in arrivo entro la fine dell'anno : L'idea di arrivare al centrocampista dell'Atalanta , però, potrebbe presto sfumare dato che secondo La Gazzetta dello Sport il 26enne centrocampista svizzero rinnoverà con il club bergamasco fino al ...

Calciomercato Milan - Leonardo svela le strategie di mercato rossonere : “niente Ibra - ecco chi cerchiamo” : Calciomercato Milan, il ds rossonero Leonardo ha parlato delle prossime mosse della società in vista di gennaio Calciomercato Milan, il ds rossonero Leonardo ha parlato delle mosse del club per quanto concerne la prossima sessione di mercato, quella di gennaio. Il dirigente, si è presentato ai microfoni di Skysport: “Dobbiamo dare un’occhiata al Fair play finanziario, è una questione delicata che è difficile anche da ...

Christensen resta al Chelsea - niente da fare per il Milan : per Sarri il difensore è incedibile : Sembrava esserci – nei giorni scorsi – ben più di uno spiraglio per portare Andreas Christensen al Milan, ma a quanto pare il giovane difensore danese resterà al Chelsea. Complice le assenze, per infortunio, di Romagnoli, Musacchio e Caldara, la dirigenza rossonera aveva pensato di intervenire sul mercato di gennaio per regalare a Gattuso un altro difensore. Quello di Christensen era il nome in cima alla lista di Leonardo e Maldini, i quali – ...

Boxe – Alessandro Caccia infortunato : niente sfida con Nicola Cristofori al Teatro Principe di Milano : Alessandro Caccia infortunato, ma la riunione del 15 dicembre si farà Alessandro Caccia si è infortunato alla mano allenandosi e quindi non potrà combattere contro il campione d’Italia dei pesi welter Nicola Cristofori sabato 15 dicembre, al Teatro Principe di Milano. Non cambia il resto del programma della manifestazione organizzata dalla Opi Since 82 di Salvatore Cherchi e dalla Opi Gym di Alessandro Cherchi con la collaborazione ...

Milan - respinto il ricorso per la squalifica di Higuain : niente “black friday” per il Pipita : Gonzalo Higuain salterà le gare contro Lazio e Parma, il ricorso del Milan è stato respinto dalla Corte sportiva d’appello Si è conclusa a Roma l’udienza presso la Corte sportiva d’appello dell’attaccante del Milan, Gonzalo Higuain, in merito alla squalifica di due giornate comminata a seguito del rosso esibito nei suoi confronti da Mazzoleni nella gara contro la Juventus. Ebbene, la Corte sportiva d’appello ...