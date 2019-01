Grecia | altro che successo Il Paese affonda e Tsipras distribuisce regali

ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 gennaio 2019) Il debito greco è al 178% del prodotto interno lordo:che, se si valutassero gli indici economico-finanziari si potrebbe azzardare che un nuovo default è non solo possibile ma anche probabile per la. Se ne sta accorgendo anche la stampa internazionale che il premier Alexis, in vista delle elezioni anticipate (possibili a maggio con le europee), sta iniziando a distribuire prebende e bonus che però inficiano i conti pubblici già azzoppati dalle ruberie ante 2010 e dall’austerità post crisi.Il nodo è sempre lo stesso: la politica non azzarda una mossa perché studiata, programmata e finalizzata verso un obiettivo di crescita ma solo perché tarata sulle prossime urne, contribuendo a peggiorare lo status quo e illudendo ancora una volta cittadini e imprese. Laè sì ufficialmente uscita dal programma di prestiti della troika (Ue, Fmi e Bce) ma è ...