Concorso docenti secondaria: cosa c’è da sapere

(Di domenica 6 gennaio 2019) La legge di bilancio 2019 ha modificato il decreto legislativo n. 59/2017, ridefinendo il sistema di reclutamentoe di conseguenza le modalità delper accedere ai ruoli della scuoladi primo e secondo grado.Attenzione però ad avere i giusti requisiti per poter partecipare al suddetto. I dubbi maggiori riguardano i famosi 24 CFU: chi deve averli per accedere e chi no? Ci sono delle differenze tra chi accede senza i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche perché in possesso di tre annualità di servizio, e chi invece deve accedere con i 24 CFU in aggiunta ai requisiti.Vediamo quindi nei dettagli quali sono i requisiti necessari per partecipare al: i titoli di accesso (con 24 CFU) Titoli di accesso alper i posti comuni: essere in possesso ...