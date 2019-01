Brescia | neonato morto in ospedale per un' infezione | terzo caso in una settimana Il

Brescia - neonato muore in ospedale per infezione | Il ministro Grillo manda Nas e ispettori : Il ministro della Salute Giulia Grillo invia gli ispettori e i carabinieri del Nas. La direzione degli Spedali Civili: "Nessuna epidemia"

Brescia - terzo neonato morto in una settimana per un’infezione agli Spedali Civili : indaga la Procura : È nato prematuro lo scorso 4 dicembre negli Spedali Civili di Brescia e qui è morto nelle scorse ore a causa di un’infezione di cui non si conoscono le cause. La notizia è riportata dal Giornale di Brescia, secondo cui si tratta del terzo decesso in una settimana. Non solo. Gli altri due neonati morti nei giorni scorsi erano stati in stanza con il bimbo deceduto ieri pomeriggio, dopo aver accusato uno choc settico il 29 dicembre. La struttura ...

Brescia - neonato muore per infezione. È il terzo caso in pochi giorni : Non ce l"ha fatta il bimbo nato prematuro lo scorso 4 dicembre, ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale agli Spedali Civili di Brescia, che da settimane lottava per la vita a causa di un'infezione batterica.Marco, questo il nome del piccino, stava combattendo per superare una grave patologia dalla quale, però, sembrava essersi ripreso. Il quadro clinico è improvvisamente precipitato lo scorso 29 dicembre quando il neonato avrebbe ...

Neonato muore per un'infezione misteriosa : è il terzo caso in una settimana all'ospedale di Brescia : Un bambino nato prematuro lo scorso 4 dicembre è morto nel reparto di terapia intensiva neonatale degli Spedali Civili di Brescia a causa di un'infezione di cui non si conoscono le cause. Lo riporta il Giornale di Brescia.Si tratta del terzo decesso in una settimana e i due neonati morti nei giorni scorsi erano stati in stanza con il bimbo deceduto ieri pomeriggio dopo aver accusato uno choc settico il 29 dicembre. Secondo l'ospedale, i tre casi ...

