Ambiente | Wwf | “Il 2018 è stato un anno difficile | ma ci sono 10 buone notizie per natura

Ambiente - Wwf : “Bilancio 2018 in chiaroscuro per l’Abruzzo” : “Un bilancio in chiaroscuro. E fra le criticità un grande problema per la tutela dell’orso. E’ evidente che la perdita del 5% della popolazione mondiale dell’orso bruno marsicano è un problema per tutti noi abruzzesi e nei confronti delle istituzioni che devono porre in essere azioni concrete e forti”. Lo ha detto il vice presidente del Wwf, Dante Caserta, in conferenza stampa a Pescara. “C’è un problema ...

Centrale Snam Sulmona - il WWF e LegAmbiente presentano ricorso al Tar : L'Aquila - WWF e Legambiente hanno presentato questa mattina in una conferenza stampa il proprio ricorso al TAR in appoggio a quelli presentati dagli enti pubblici, Comune di Sulmona e Regione in primis, contro la Centrale di spinta (con il connesso metanodotto) che Snam vorrebbe realizzare in zona sismica 1 nonostante l’opposizione di cittadini e istituzioni. Il delegato Abruzzo del WWF Luciano Di Tizio, il presidente regionale di ...

WWF Rimini - domenica pulizia della spiaggia : 'Facciamo il nostro regalo di Natale all'Ambiente' : Nel mondo 700 specie marine sono minacciate dalla plastica!'. Info: Associazione WWF Rimini " Via del grano, 333 " Verucchio , RN, " cell. 328.2255883 " mail: wwfRimini@libero.it

Ambiente - Sicilia : i volontari dei Wwf ripuliscono la spiaggia di Menfi : Hanno scelto il litorale di Portopalo nell’agrigentino i volontari del Wwf Area Mediterranea Sicilia per due giornate ecologiche programmate nell’ambito dell’operazione “Spiagge Plastic Free”, iniziativa che li ha visti impegnati, tra ieri ed oggi, nel recupero di rifiuti plastici e metallici, ma anche arbusti e cannicci. Tutti materiali che le recenti mareggiate hanno restituito alla terraferma dopo essere stati ...

Ambiente - Wwf : “In Indonesia salvato un rinoceronte di Sumatra” : Il governo dell’Indonesia e il Sumatran Rhino Rescue hanno recuperato e trasferito un rinoceronte di Sumatra femmina di che si trovava in grave pericolo, ma in buona salute, in una struttura sicura a Kalimantan, grazie al sostegno di alcuni partner tra cui il Wwf. L’operazione di salvataggio è la prima grande attività di un ampio programma che mira a salvare la specie dall’estinzione imminente attraverso la riproduzione in aree ...

Ambiente : il WWF lancia la seconda edizione del contest di Urban Nature per le scuole : Oggi, in occasione della Festa Nazionale dell’Albero, il WWF, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, propone alle scuole italiane di ogni ordine e grado una nuova sfida educativa sulla natura in città (la forestazione Urbana è infatti una delle strategie per rendere le nostre città più salubri, sostenibili e ricche di biodiversità). Negli ultimi due anni il WWF ha proposto l’evento Urban Nature, per far scoprire e incrementare la Natura ...

Ambiente : il Wwf presenta il check-up su Parchi nazionali e Aree marine protette : presentato questa mattina a Pescara il check-up 2018 del WWF Italia su Parchi nazionali e Aree marine protette, che ha riguardato tutti i 23 Parchi nazionali attualmente operativi e 26 Aree marine protette sulle 29 istituite. I risultati sono stati illustrati da Filomena Ricci, Responsabile Conservazione del WWF Abruzzo, e da Dante Caserta, Vicepresidente del WWF Italia. Particolare attenzione e’ stata ovviamente riservata alla situazione ...

DL Genova - il WWF : “Sull’Ambiente non si deroga” : Sull’ambiente non si deroga. Lo dice il WWF annunciando che se ci sarà l’approvazione al Senato del testo approvato dalla Camera del decreto Genova (dl n. 109/2018) senza modifiche, l’associazione è pronta ad azioni per la difesa del territorio, delle acque della salute e della filiera agroalimentare, messe a rischio sulla norme riguardanti il condono di Ischia (art. 25 del decreto) e lo spargimento dei fanghi da depurazione sui nostri campi ...

WWF : “Bisogna colorare di verde una finanziaria grigia. Il cambiamento inizi dall’Ambiente” : “Bisogna colorare di verde una finanziaria grigia“: lo chiede il WWF che rileva come “nella Manovra 2019 non ci sia alcun tratto originale, né strumento innovativo che determini un netto cambio di rotta rispetto al passato. Si resta sull’ordinario destinando alle politiche ambientali (difesa del mare e del suolo, bonifiche, aree protette, ISPRA e CITES, commercio internazionale di specie protette) 522 milioni di euro, pari a ...