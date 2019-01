Pau Donés dei Jarabe de Palo | il commovente saluto ai fan

caffeinamagazine

(Di sabato 5 gennaio 2019) Pausa per glide. La più importante band latin rock spagnola (e non solo) ha annunciato per il 2019 il primo stop della propria carriera. Lo aveva già anticipato alcuni mesi fa Pau, il cantante e leader del gruppo, rassicurando però i fan: la scelta non è dipesa dai problemi di salute (precisamente un tumore al colon) che lo hanno afflitto negli scorsi anni.Si tratta semplicemente di un momento in cui i membri del gruppo hanno deciso di tirare il fiato. Ma non è un addio definitivo, come specificato da Pau: “Torneremo, è solo una piccola pausa“. “Questo non è un addio, o meglio, non solo. È anche e soprattutto un arrivederci. Come molti sapete, quest’anno ci fermiamo. Sono stati 20 anni connessi alla musica ed è giunto il momento di dedicarci ad altro – ha spiegato Pau, che già aveva motivato la sua decisione con la volontà di passare più ...