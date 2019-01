Godin-Inter | Simeone | Sarebbe un bene per lui e per l' Atletico se restasse

Calciomercato Inter - Simeone su Godin : 'Lui e l'Atletico Madrid stanno cercando una soluzione' : I Colchoneros l'hanno preso dal Villarreal facendolo diventare uno dei migliori centrali del mondo, ora c'è l'Inter. Intervenuto in sala stampa prima della sfida contro il Siviglia, il Cholito ...

Calciomercato Inter - sulle orme di De Vrij : i nerazzurri piazzano il colpo Godin : Calciomercato Inter – Marotta al lavoro per il presente e per il futuro. Difficile aspettarsi movimenti di rilievo in casa Inter per il mercato di gennaio, discorso diverso invece per quanto riguarda la prossima stagione. Ed i nerazzurri hanno piazzato un colpo veramente importante sia dal punto di vista economico ma anche tecnico. Dopo l’innesto a zero di De Vrij arriva in nerazzurro un altro difensore di alto livello, di ...

Inter : nel mirino torna Herrera e arriva Godin! : MILANO - L' Inter si sta muovendo in maniera pesante per due nuovi innesti per l'estate 2019. Nelle ultime ore Marotta e Ausilio hanno infatti ottenuto il sì dell'esperto difensore uruguagio dell' ...

Inter - accordo raggiunto con Godin : arriverà a parametro zero : Primo colpo dell'Inter per la prossima estate, la società nerazzurra ha trovato l'accordo con Diego Godin, difensore centrale dell'Atletico Madrid, che arriverà a parametro zero.Ecco il primo acquisto dell'Inter, targata Beppe Marotta, i nerazzurri si sono assicurati Diego Godin, difensore classe 86 in forza all'Atletico Madrid. Il centrale uruguagio, in scadenza a fine stagione, firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo e nelle ...

Inter - Godin sarà un giocatore neroazzurro : le cifre e i dettagli : Inter Godin – Un colpo niente male per l’Inter di Spalletti. L’arrivo di Godin, nella prossima sessione di mercato, segna un punto molto importante per la costruzione dell’Inter che verrà. L’Inter ha bloccato Diego Godin, colonna uruguaiana della difesa dell’Atletico Madrid di Simeone. C’è l’accordo con il giocatore, che andrà in scadenza a fine stagione: due […] L'articolo Inter, Godin sarà un giocatore ...

LIVE Calciomercato oggi - trattative 5 gennaio in DIRETTA : Napoli - Kouamé è vicino. Inter-Godin - quasi fatta. Juventus-Ramsey ai dettagli : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale (oggi sabato 5 gennaio). La finestra di riparazione è incominciata a spron battuto e sono già arrivati i primi colpi importanti, l’Inter è scatenata e ha siglato un biennale con Godin ma è anche sulle tracce di Branzao e Lincoln, due baby fenomeni brasiliani. La Juventus è alle strette finali per accaparrarsi le prestazioni di Ramsey che dovrebbe arrivare in estate, tutte ...

Inter - dall'Atletico Madrid arriva Godin : Nel mercato dei parametri zero l'Inter sta per mettere a segno il primo colpo per giugno. Si tratta di Diego Godin capitano dell'Atletico Madrid . L'operazione non è chiusa, ma in dirittura di arrivo ...

Godin all’Inter - il Napoli ha un’altra strategia : La batteria di centrali Cominciamo con l’ovvio: Diego Godin all’Inter è un grande colpo. Qualora dovesse essere confermato, l’arrivo del 32enne centrale uruguagio a Milano darebbe uno spessore ancora maggiore alla batteria di centrali di Spalletti. In questo momento, il tecnico nerazzurro può contare su Skriniar, De Vrij, Miranda e Ranocchia. Difficile pensare che possano restare tutti, anche perché da tempo si rincorrono le ...

CALCIOMERCATO INTER : Godin a giugno : CALCIOMERCATO INTER Godin / Manca soltanto l’ufficialità e Diego Roberto Godín Leal diventerà il primo colpo per giugno dell’INTER.Dopo nove stagioni in Spagna con le maglie di Villarreal e Atletico Madrid, l’esperto difensore uruguaiano in scadenza di contratto ha deciso di provare una nuova sfida nel campionato italiano. Stando alle indiscrezioni trapelate in esclusiva da Gianluca Di Marzio a Sky Sport durante ...

Calciomercato Inter – Il biografo di Godin tuona : “l’affare non è chiuso - ma l’Atletico Madrid ha tradito la parola data” : Il biografo di Diego Godin smentisce l’accordo con l’Inter e attacca l’Atletico Madrid: il club spagnolo avrebbe tradito la promessa di rinnovo fatta al giocatore uruguagio Nella serata di ieri i tifosi dell’Inter hanno gioito alla notizia dell’accordo per l’acquisto di Diego Godin, esperto centrale dell’Atletico Madrid in arrivo a parametro zero in estate. Un colpo eccezionale che andrebbe a ...

Inter-Godin : c'è già un colpo per l'estate : L'Inter prosegue la fruttuosa politica dei parametri zero: dopo Asamoah e De Vrij ecco Godin, che resterà nella storia dell'Atletico per il gol che valse una buona fetta di Liga 2014. Rischiò di ...

Godin all'Inter : carriera e profilo dell'ultimo colpo del calciomercato nerazzurro : ...della difesa anche per via della sua altezza e del suo fisico imponente e da lì iniziò la sua scalata verso una carriera straordinaria che lo porterà a diventare uno dei migliori difensori al mondo: ...

Godin andrà all'Inter : una cessione già pronta - le visite e Marotta con la Juve... : ... capitano dell'Atlético Madrid e dell'Uruguay, uomo simbolo di un ciclo per i Colchoneros e difensore tra i più forti al mondo, con 33 anni da compiere tra poco più di un mese. Tutto fatto a costo ...

LIVE Calciomercato oggi - trattative 5 gennaio in DIRETTA : Inter scatenata - arriva Godin. Juventus - Ramsey a un passo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale (oggi sabato 5 gennaio). La finestra di riparazione è incominciata a spron battuto e sono già arrivati i primi colpi importanti, l’Inter è scatenata e ha siglato un biennale con Godin ma è anche sulle tracce di Branzao e Lincoln, due baby fenomeni brasiliani. La Juventus è alle strette finali per accaparrarsi le prestazioni di Ramsey che dovrebbe arrivare in estate, tutte ...