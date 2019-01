Emma perde la pazienza con i fan | Ridicoli e spietati Tutta colpa di una

Uomini e donne - G Emma Galgani insultata al Trono Over : 'Posteggia la mummia' - lei perde il controllo : Sebastiano Mignosa , Denise e... Gemma Galgani . Nella puntata di oggi, mercoledì 19 dicembre, di Uomini e donne , a tirare in ballo proprio la dama di Torino nella discussione tra i due giovani ...

Antonio Socci - papa Francesco perde fedeli perché parla come Emma Bonino : Una bambina di dieci anni dà lezione di saggezza a un mondo scolastico intriso di multiculturalismo 'politically correct' e soprattutto dà lezione di cristianesimo ai vertici clericali e vaticani. Due episodi, avvenuti in simultanea, diventano ...

Uomini e Donne Over : Rocco perde le staffe - GEmma sconvolta | VIDEO : Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del trono Over di Uomini e Donne. La conduttrice Maria De Filippi ha mostrato un rvm nel quale Rocco e Gemma litigano aspramente. I due ormai sono ai ferri corti: la dama torinese ha troncato la sua conoscenza con il cavaliere, che, nonostante l’abbia persa per sempre, sta continuando a mandare a casa le Donne che arrivano per lui in studio. Questa volta, però, i due hanno superato ogni ...