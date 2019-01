Ultime Notizie Roma del 04-01-2019 ore 20 | 10

Ultime Notizie Roma del 04-01-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Enel studio Giuliano Ferrigno emergenza migranti in apertura sulla nave Sea Watch 3 in balia delle onde da 14 giorni in attesa che l’Europa si decida trovare una soluzione uno dei 32 migranti a bordo si è buttato in acqua dalla pompa cercando di raggiungere Malta a nuoto la terraferma dista un chilometro circa ci sono appena 5 gradi sopra lo zero ...

Calciomercato Roma/ Ultime Notizie - si complica l'addio di Marcano : il Siviglia punta su Bailly : Calciomercato Roma, Ultime notizie: il Siviglia punta a Bailly e abbandona la strada che portava a Marcano. Il difensore rimane nel mirino del Galatasaray.

CALCIOMERCATO MILAN / Ultime Notizie : Halilovic già ai saluti - ha richieste da Spagna e Croazia : CALCIOMERCATO MILAN, Ultime notizie: Maurizio Sarri smentisce lo scambio tra Higuain e Morata, intanto Halilovic lascia i rossoneri.

Calciomercato Juventus / Ultime Notizie - Sturaro verso il ritorno al 'suo' Genoa? : Calciomercato Juventus, Ultime notizie: per l'estate c'è l'idea legata a Eriksen, Sturaro invece potrebbe tornare al Genoa.

CALCIOMERCATO ROMA/ Ultime Notizie - il Valladolid riscatta Daniele Verde : ai giallorossi andranno 2 mln : CALCIOMERCATO ROMA, Ultime notizie, il Valladolid è pronto a riscattare Daniele Verde. Nelle casse del club giallorosso arriveranno 2 milioni di euro.

Calciomercato Milan / Ultime Notizie - Sarri : "Higuain non arriva - c'è Morata". Tramonta lo scambio? : Calciomercato Milan, Ultime notizie: Maurizio Sarri smentisce ogni ipotesi di scambio tra Gonzalo Higuain e Alvaro Morata.

Ovada - 53enne investito a Capodanno/ Ultime Notizie - fermata una ragazza di 24 anni accusata di omicidio : Ovada, 53enne investito a Capodanno. Ultime notizie, fermata una ragazza di 24 anni accusata di omicidio: l'uomo potrebbe essere stato investito

Ultime NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Ultras Inter ucciso : indagato tifoso napoletano - 4 gennaio 2019 - : ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora. Ultras Inter ucciso: indagato tifoso napoletano. Partono male le borse mondiali , 4 gennaio 2019,

