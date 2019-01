Torino | in dieci aggrediscono il vicino di casa gay | ' Ricchione ti ammazziamo'

Torino - la settimana dell’arte contemporanea : dieci appuntamenti da non perdere : L’elegante atmosfera sabauda di Torino si accende anche quest’anno grazie ad una settimana segnata da un tourbillon di appuntamenti dedicati all’arte contemporanea. Qui una selezione dei dieci da non perdere: Artissima La fiera italiana sperimentale per eccellenza, sotto la direzione di Ilaria Bonacossa, quest’anno spegne venticinque candeline e nel grande padiglione OVAL del Lingotto schiera dal 2 al 4 Novembre 2018 le proposte di 185 gallerie ...