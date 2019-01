Sicurezza | sit-in a Palermo | No al Decreto Digos all' Anagrafe la questura

Dl Sicurezza e immigrazione : le perplessità del sindaco - la difesa della leghista : Anche il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, come prima di lui hanno fatto altri primi cittadini in Italia, manifesta le sue perplessità per le ricadute sul territorio dovute all'introduzione delle ...

Decreto Sicurezza - la Digos all’Anagrafe di Palermo nel giorno del sit in per Leoluca Orlando : La Digos nell’ufficio anagrafe del comune di Palermo. Mentre in città si svolgeva il presidio di associazioni, forum e sindacati è stato organizzato in difesa del sindaco Leoluca Orlando, il primo a dare il via alla battaglia contro il Decreto Sicurezza, alcuni agenti sono andati a prendere informazioni negli uffici del comune. Due giorni fa, infatti, il primo cittadino aveva annunciato di aver ordinato al capo area Maurizio Pedicone ...

Inter-Napoli - la madre di Ciro Esposito torna a parlare : “il tema Sicurezza non sembra interessare” : Antonella Leardi, madre di Ciro Esposito, ha molto a cuore il tema della sicurezza negli stadi: ieri brutte scene a margine di Inter-Napoli Si dice “avvilita” e “sconvolta” Antonella Leardi, madre di Ciro Esposito, commentando quanto avvenuto ieri a Milano prima di Inter-Napoli e la notizia della morte di un tifoso interista. Leardi è impegnata con la sua associazione “Ciro Vive” a trasmettere ai giovani ...

Dl Sicurezza - sit in a Napoli di migranti e centri sociali : Corteo e sit-in a Napoli di migranti e movimenti antirazzisti contrari al Decreto legge sicurezza ' Inumano - spiega un portavoce del Movimento migranti e rifugiati di Napoli - e senza alcuna ...

Dl Sicurezza - Salvini festeggia con parlamentari leghisiti : “Più diritti a rifugiati veri - aiuteremo centri piccoli” : “Se il governo sta pensando a un taglio più ampio del deficit, anche oltre lo 0,2%, nella trattativa con Bruxelles? No, no”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, rispondendo ai giornalisti davanti Montecitorio, nel corso di una festa fuori dalla Camera dei deputati, organizzata dopo l’approvazione definitiva del decreto Sicurezza. Su quota 100 Salvini non intende fare passi indietro: “Non verrà tolto ...

Nuove patch di Sicurezza approdano su dispositivi Huawei - Honor e Samsung : patch di sicurezza di novembre per Huawei Mate 10 Lite, Samsung Galaxy A6 e Samsung Galaxy A5 (2017). patch di sicurezza di ottobre e altre migliorie per Honor View 10. L'articolo Nuove patch di sicurezza approdano su dispositivi Huawei, Honor e Samsung proviene da TuttoAndroid.

INIT riceve il premio per la Sicurezza aziendale dalla canadese Urban Transit Association : Il Canadian Urban Transit Association , CUTA, ha assegnato a INIT Innovations Transportation, Inc., filiale nordamericana di INIT, Corporate Award for Safety and Security nella categoria Strategia di ...

Dl Sicurezza - torna il sereno nel governo : M5s ritira gli emendamenti al decreto. Lega : “Esito di accordi presi dai vertici” : Dopo l’incidente sull’emendamento al decreto anticorruzione e l’altissima tensione tra i due alleati di governo, sembra esser tornato il sereno tra Lega e Movimento 5 Stelle. La prova è arrivata in giornata, con M5s che ha ritirato gli emendamenti al decreto sicurezza in Commissione Affari costituzionali alla Camera. Un provvedimento su a cui il Carroccio tiene moltissimo. “Sta andando tutto molto veloce il lavoro in ...

I 18 ribelli grillini ci ripensano e non depositano gli emendamenti al decreto Sicurezza. Però gli M5s ne depositano 5 "migliorativi" : Il termine era alla nove di questa mattina. Gli occhi erano tutti puntati sulla commissione Affari costituzionali della Camera dove alla fine gli emendamenti della fronda M5s non sono arrivati. Il dato è che i 18 deputati critici nei confronti del decreto Sicurezza, che con una durissima lettera ai capigruppo grillini avevano annunciato otto proposte di modifica, ci hanno ripensato e non li hanno depositati. In mezzo però si ...

Manchester Utd-Juve - pistole giocattolo nello zaino di un invasore : necessità di intensificare le misure di Sicurezza : La sicurezza negli stadi: una priorità che non può essere lasciata al caso. Quando infatti le misure di sicurezza si dimostrano non all'altezza, è tempo di intervenire. Ciò è quanto farà il Manchester ...