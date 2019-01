Neve sulla Reggia di Caserta | chiuso il Giardino inglese

Valentino Rossi super sulla Neve – Fioccano le testimonianze - il racconto di un fan : “non volevo rovinargli la giornata - ma…” [FOTO] : Valentino Rossi ed il rispetto dei suoi fan: il racconto di un tifoso del Dottore dell’incontro col suo idolo sulla neve di Madonna di Campiglio Ancora divertimento sulla neve per Valentino Rossi: il Dottore sta trascorrendo il suo tempo a Madonna di Campiglio, con la sua dolce metà Francesca Sofia Novello, con la quale ha dato il benvenuto al 2019, ed i suoi più fidati amici. Il pilota Yamaha sa essere veloce anche sulla neve e con ...

Uomini e Donne : Fabio Colloricchio al pronto soccorso per una brutta caduta sulla Neve : Vi ricordate di Fabio Colloricchio? L'ex tronista di Uomini e Donne di origini argentine, che nel 2015 scelse la corteggiatrice Nicole Mazzocato, è finito in ospedale in seguito ad un brutto incidente sulla neve, in montagna. Ad informare i fan circa l'accaduto è stato proprio il diretto interessato che, tramite una Instagram Stories, ha pubblicato una foto recante il messaggio: "Ecco come è finita la mia avventura"....Continua a leggere

Emma Marrone fidanzata?/ Foto - in vacanza sulla Neve : " Vorrei scrivere una cosa romantica.." : Emma Marrone si è fidanzata? In vacanza sulla neve, pubblica una Foto e annuncia: 'Vorrei scrivere una cosa romantica...'.

U&D : infortunio sulla Neve per Fabio Colloricchio - Nicolò Ferrari in partenza : Nuovo spazio dedicato alle notizie sui protagonisti di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Fabio Colloricchio e Nicolò Ferrari, due ex volti del programma di Mediaset. Se l'ex tronista è finito in ospedale dopo un incidente sulla neve, la non scelta di Nilufar Addati potrebbe essere uno dei concorrenti della nuova edizione dell'Isola dei ...

Fabio Colloricchio sulla Neve a Cortina d’Ampezzo con Nicole Mazzocato - finisce in ospedale. Leggi cosa è accaduto : Fabio Colloricchio, a Cortina d’Ampezzo insieme alla compagna conosciuta a Uomini e Donne, Nicole Mazzocato, è finito in ospedale a seguito di una brutta caduta sugli sci che gli ha causato un problema al... L'articolo Fabio Colloricchio sulla neve a Cortina d’Ampezzo con Nicole Mazzocato, finisce in ospedale. Leggi cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Maltempo e Neve tra Molise e Abruzzo : tir bloccati sulla SS650 Trignina : La Prefettura di Isernia ha emesso l’ordinanza di divieto di transito, su tutte le strade della provincia, per i mezzi superiori a 75 quintali, ma si sono comunque registrati disagi sulla SS650 Trignina con tir bloccati all’altezza di Bagnoli del Trigno. La Polstrada e i Vigili del Fuoco sono sul posto per riportare la situazione della viabilità alla normalità sulla statale che collega il Molise all’Abruzzo. L'articolo Maltempo ...

La disperazione del papà di Camilla - bimba morta sulla Neve : senza barriere sarebbe viva : Non si dà pace Francesco Compagnucci, il papà di Camilla, la bimba di 9 anni deceduta ieri, mercoledì 2 gennaio, sulla pista del Sestriere dopo un grave incidente sugli sci. L'uomo, distrutto dal dolore, ha puntato il dito contro la barriera frangivento. Un anno fa, nello stesso punto, era morto un ragazzo di 31 anni, Giovanni Bonaventura. Il tragico incidente Camilla, originaria di Roma, amava la neve e adorava sciare. Con il padre era arrivata ...

Maltempo : Neve sulla Murgia barese e nel Materano - disagi per la circolazione dei bus : A causa della nevicata che da ieri sera sta interessando la Murgia barese, la circolazione dei bus gestiti dalle Ferrovie Appulo Lucane tra Altamura e Toritto è temporaneamente interrotta. Soppresse anche le corse bus con capolinea di partenza e arrivo a Toritto. La circolazione automobilistica è al momento attiva solo tra Grumo Appula e Bari. Per impossibilità di circolare all’interno della città di Matera, sono al momento soppresse le ...

Incidente sulla Neve : muore una bimba di 9 anni sulle piste della Val di Susa : Alle 14 di oggi un tragico Incidente sulla pista Imbuto del comprensorio "Via Lattea" a Sauze d'Oulx, in Val di Susa. Una bambina di soli 9 anni finisce fuori pista e va a urtare violentemente contro una barriera frangivento. Immediati i soccorsi e la corsa in ospedale, ma purtroppo la piccola morirà qualche ora dopo. La dinamica del tragico Incidente Una felice giornata in famiglia sulla neve, svagandosi, godendo delle bellezze naturali della ...

Di Maio e Di Battista sulla Neve : "Dopo le pensioni tagli a stipendi della Casta" : 'Un mondo di auguri per un grande 2019'. Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista salutano gli elettori insieme dal Trentino dove erano in 'ritiro' per mettere a punto la strategia del M5S per il nuovo ...

Di Maio in diretta Fb sulla Neve (con Di Battista) : «Taglio agli stipendi degli onorevoli» : Il ministro dello Sviluppo e vicepremier Luigi Di Maio, in tenuta sciistica accanto a Alessandro Di Battista, anche lui con cappello e giacca a vento, fa gli auguri di buon 2019 in diretta Facebook...

Di Maio-Di Battista di nuovo insieme. Auguri M5S di buon anno sulla Neve : Il primo dell'anno porta in dono la reunion pentastellata. Luigi Di Maio e Alessandra Di Battista di nuovo insieme. 'Un mondo di Auguri per un grande 2019. Vi auguro per il 2019 di fare le cose che più vi piacciono e vi rendono felici. A noi è sempre piaciuto combattere quei signori che godevano di qui diritti di cui ...

Di Maio in diretta Fb - con Di Battista sulla Neve - : 'Tagliamo gli stipendi ai parlamentari' : Il ministro dello Sviluppo e vicepremier Luigi Di Maio , in tenuta sciistica accanto a Alessandro Di Battista , anche lui con cappello e giacca a vento, fa gli auguri di buon 2019 in diretta Facebook ...