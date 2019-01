Mantero (M5S): "Dl sicurezza è stupido"

: Matteo Mantero (M5s): 'Il decreto sicurezza è incostituzionale e stupido' - HuffPostItalia : Matteo Mantero (M5s): 'Il decreto sicurezza è incostituzionale e stupido' - Tiz_Buscemi : Protesta contro dl Sicurezza, presidio a Palermo e la Toscana farà ricorso. E Mantero (M5s): “Decreto stupido”… - LaPresse_news : Mantero (M5S): 'Decreto sicurezza incostituzionale' -

Posizione critica del senatoredel M5S sul decreto. "Ecco quello che si ottiene emanando un decreto incostituzionale e, a solo scopo propagandistico, che auspicabilmente sarà smontato dalla Consulta", scrive su Facebook. "Creare illegalità dove non c'era, ridurre l'integrazione...La prossima volta, proviamo ad ascoltare i nostri sindaci, come quelli di Roma e Torino, che avevano esposto in maniera chiara e non strumentale,come fanno Orlando & C., le problematiche del decreto", aggiunge.(Di venerdì 4 gennaio 2019)