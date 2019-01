Lady Gaga si sposa a Venezia | dalla location all’abito bianco | 10 cose da sapere sul

Haus Beauty è la linea make-up di Lady Gaga : online il sito ufficiale : online ormai da qualche giorno il sito ufficiale della Haus Beauty, la linea make-up di Lady Gaga che prossimamente sarà possibile acquistare. Non si conoscono ancora tutti i dettagli, ma per il momento il sito web non ha contenuti e permette di iscriversi alla mailing list per poter ricevere aggiornamenti per quella che sarà la data di lancio della linea make-up di Lady Gaga. Gaga non è sicuramente l’unica ad aver intrapreso questa ...

Lady Gaga - l'indiscrezione sul web : si sposerà a Venezia sul Canal Grande : La notizia continua a rimbalzare velocemente su ogni giornale e sito di gossip ed arriva direttamente dagli Stati Uniti: Lady Gaga si sposerà entro la fine del 2019. Voci insistenti parlano di preparativi per le nozze con il suo amato manager, il quasi cinquantenne Christian Carino. Lady Gaga si sposerà a Venezia? La notizia impazza sul web Dopo il Grande successo avuto nel 2018, grazie all'ottima critica positiva ottenuta in riferimento al suo ...

Lady Gaga si commuove a Las Vegas durante il bis in Shallow - video - : 'Mi avete resa una star' : La tournée a Las Vegas si prolungherà per 74 concerti da tenersi all' Mgm Park Theater con spettacoli che continueranno fino a novembre 2019. La parte Jazz Piano partirà dal 20 gennaio ma c'è spazio ...

Lady Gaga - la regina cyborg di Enigma si commuove cantando Shallow : Lady Gaga, ovvero la popstar che si commuove come e quanto il pubblico. È successo a Las Vegas, durante il bis del concerto Enigma, quando si è seduta la piano per intonare Shallow, una delle canzoni della colonna sonora di A star is born, film di cui la cantante è anche protagonista, insieme a Bradley Cooper. L’Enigma di Lady Gaga «È sempre stato il mio sogno essere una ragazza di Las Vegas», ha detto Lady ...

