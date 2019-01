La sorella di Meghan Markle segnalata dalla polizia

Harry e Meghan rifiutano l'invito di Kate - la sorella stra li insulta : Bufera natalizia per Meghan Markle : tornano all'attacco la sorellastra e i tabloid britannici. Samantha Markle ha criticato in una serie di tweet - poi cancellati, come riporta l' Express - la '...

Meghan Markle - il pessimo regalo della sorella stra : uscirà quando nascerà suo figlio. Ecco di cosa si tratta : Un libro intitolato "Le ombre della Duchessa" in uscita ad aprile o maggio, proprio in coincidenza con la nascita del royal baby figlio di Meghan Markle e del principe Harry. È la...

La sorellastra di Meghan Markle scrive un libro sulla faida famigliare : Meghan Markle dopo lo staff in fuga (6 membri l’avrebbero già abbandonata in soli sei mesi), una bella bufera si sta per abbattere sulla moglie di Harry proprio in concomitanza con l’arrivo del Royal Baby. La sorellastra della duchessa di Sussex è pronta a sfornare un libro al vetriolo su Meghan, che uscirà in libreria proprio tra aprile e maggio. “Non mi terrò nulla dentro” ha detto Samantha Markle. “Le ombre della Duchessa”. Il ...