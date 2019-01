Germania, hackerati dati dei politici

: Cyberattacco #Germania, diffusi on line dati di centinaia di politici - SkyTG24 : Cyberattacco #Germania, diffusi on line dati di centinaia di politici - RadioLondra_ : Cyberattacco Germania, diffusi on line dati di centinaia di politici - vatenacttencass : Germania, hackerati dati sensibili di centinaia di politici -

personali di centinaia ditedeschi sono statie pubblicati su twitter in un mega cyber attacco, che ha riguardato tutti i partiti, tranne l'ultradestra. Coinvolti, infatti, Cdu, Csu, Spd, Verdi, Fdp e Linke, ma non l'Afd. Lo riportano i media locali,riprendendo una notizia pubblicata da Rbb. Sarebbero stati pubblicati numeri di cellulari,di carte d'identità, chat, lettere, conti e informazioni di carte di credito, secondo quanto si legge in una nota dell'emittente radio.(Di venerdì 4 gennaio 2019)