Galaxy Note 9 riceve Android 9 Pie stabile a partire dalla Germania

Settimana decisiva per Samsung Galaxy Note 8 con Pie - forse anche per S8 : Ricordate quando in questo articolo vi avevamo parlato dell'estrema vicinanza dei Samsung Galaxy Note 8 e S8 al programma beta di Android 9.0 Pie? Arrivano nuove indicazioni a riguardo che sorridono soprattutto al phablet di precedente generazione, come affermato da un moderatore locale di Samsung Members (un forum di cui sicuramente molti di voi avranno sentito parlare). Dalle parole del moderatore è chiaro che la stessa sorte toccherà anche ...

Tempistiche ufficiose per la beta di One UI su Samsung Galaxy Note 8; qualcosa si muove anche per Galaxy A6 (2018) : Che la beta della One UI per i top di gamma Samsung del 2017 fosse sulla via del rilascio era intuibile e ve lo avevamo anticipato L'articolo Tempistiche ufficiose per la beta di One UI su Samsung Galaxy Note 8; qualcosa si muove anche per Galaxy A6 (2018) proviene da TuttoAndroid.

Il giorno di Android 9 Pie definitivo su Samsung Galaxy Note 9 : prime notifiche al 4 gennaio : Un inizio 2019 scoppiettante per il Samsung Galaxy Note 9: Android 9 Pie e anche l'interfaccia rinnovata OneUI è in distribuzione sul phablet lanciato questa estate, nella sua versione definitiva. Dopo una fase di beta test tutto sommato abbastanza beve, la buona notizia della partenza del rilascio è giunta dal noto sito SamMobile, proprio in questi minuti. Dove è appena partita la distribuzione di Android 9 Pie su Samsung Galaxy Note 9? La ...

Vicini alla beta Samsung Galaxy S8 e Note 8 : il cerchio si stringe : Stanno per entrare a far parte del programma beta di Android Pie anche i Samsung Galaxy S8, S8 Plus e Note 8, che, stando a quanto riportato da SamMobile, sono stati pizzicati con a bordo le release G950FXXU4ZSA1, G955FXXU4ZSA1 e N950FXXU5ZSA1, contraddistinte nella sigla da una 'Z', lettera con cui gli sviluppatori del brand asiatico sono soliti distinguere le build beta da quelle stabili. La ricostruzione attuata da SamMobile presagisce ...

Novità fotografiche per Xiaomi Mi MIX 2s - mentre Samsung Galaxy Note 4 si aggiorna a sorpresa : Xiaomi Mi MIX 2s e Samsung Galaxy Note 4 ricevono nuovi aggiornamenti software: il primo accoglie due nuove funzionalità per la fotocamera, il secondo ottimizzazioni varie e miglioramenti lato sicurezza. L'articolo Novità fotografiche per Xiaomi Mi MIX 2s, mentre Samsung Galaxy Note 4 si aggiorna a sorpresa proviene da TuttoAndroid.

Prima Note 8 e poi Samsung Galaxy S8 : stravolgimenti per Android Pie : Ci sarà da aspettare più del previsto per Samsung Galaxy S8 e S8 Plus, che inaspettatamente riceveranno l'aggiornamento ad Android 9.0 Pie dopo che l'avrà a propria volta ricevuto il Note 8. Non è capitato troppo spesso nella storia del colosso di Seul che un esponente della serie Note precedesse nell'accoglimento di una major-release la controparte della serie S (ricordiamo che i lanci delle due line-up appena citate sono avvenuti nello stesso ...

Samsung Galaxy Note 9 riceve le patch di gennaio sulla beta di One UI e spunta una data per la stabile : Ok, si tratta di una variante beta del prossimo firmware di Samsung Galaxy Note 9 ma... Caspita che efficienza! L'articolo Samsung Galaxy Note 9 riceve le patch di gennaio sulla beta di One UI e spunta una data per la stabile proviene da TuttoAndroid.

Inaspettate le date di uscita per Android Pie su Samsung Galaxy S8 e Note 8 in Turchia : Trapelano proprio oggi 28 dicembre alcune notizie molto interessanti per chi negli ultimi due anni ha deciso di portarsi a casa un Samsung Galaxy S8, o in alternativa un S8 Plus e un Note 8. Di recente in tanti si sono chiesti quando questi smartphone commercializzati avrebbero ricevuto l'aggiornamento Android Pie, contenente anche l'interfaccia One UI. A quanto pare da questo momento possiamo nutrire qualche certezza in più, se pensiamo al ...

Sorpresona di Capodanno con Samsung Galaxy Note 9 : già nota e disponibile la patch di gennaio : Una mossa davvero inaspettata e sorprendente quella che oggi 28 dicembre investe gli utenti che negli ultimi mesi hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy Note 9, considerando che nelle ultimissime ore è stata avviata la distribuzione dell'aggiornamento di gennaio per il top di gamma coreano. A poche ore dal rilancio delle offerte Unieuro, che vedono protagonista anche la versione con taglio di memoria più capiente per questo device, tocca ...

