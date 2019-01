ATP Doha – Berdych troppo forte per Cecchinato | l’azzurro cede ad un passo dalla finale

ATP Doha – Djokovic fermato in semifinale : Bautista per il titolo : Djokovic si ferma a Doha: il tennista serbo ko in semifinale, Bautista lotterà in campo per il titolo del torneo ATP Novak Djokovic ko in semifinale al torneo Atp 250 di Doha (cemento, montepremi 1.313.215 dollari). Il serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, cede allo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 24 del ranking Atp e 7 del seeding, con il punteggio di 3-6, 7-6 (8-6), 6-4 in due ore e 35 minuti. Bautista Agut affronterà ...

Tennis - ATP Doha 2019 : Roberto Bautista Agut realizza l’impresa e sconfigge Novak Djokovic in tre set. Lo spagnolo vola in Finale! : Incredibile ma vero: lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.24 del mondo) ha sconfitto il n.1 del ranking Novak Djokovic nella prima semifinale dell’ATP di Doha 2019. Un’impresa quella realizzata dall’iberico che aveva uno storico decisamente negativo contro il serbo: 7 sconfitte ed 1 successo. Una vittoria in rimonta con il punteggio di 3-6 7-6(6) 6-4 in 2 ore e 37 minuti di partita al termine di una vera e propria battaglia. ...

LIVE Cecchinato-Berdych - Semifinale ATP Doha in DIRETTA : il siciliano cerca l’impresa : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda Semifinale del torneo ATP 250 di Doha tra il nostro Marco Cecchinato ed il ceco Tomas Berdych. Sul cemento outdoor del Khalifa International Tennis & Squash Complex il nostro rappresentante cerca già la prima finale stagionale, ma il suo avversario odierno sarà un vero osso duro. Il ceco, che ha ricevuto una wild card, ha eliminato nell’ordine il tedesco Philipp ...

Cecchinato-Berdych oggi - orario d’inizio e come vedere in tv e streaming la semifinale dell’ATP di Doha : semifinale, la prima sul cemento nel circuito maggiore, e best ranking. Continua l’ottimo momento vissuto da Marco Cecchinato al “Qatar ExxonMobil Open”, torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 1.313.215 dollari in corso sul cemento del Khalifa International Tennis & Squash Complex di Doha. Nel match che chiudeva il programma di ieri il 26enne palermitano, testa di serie n.4, ha superato il serbo Dusan Lajovic, numero 48 ...

Tennis - ATP Doha 2019 : Marco Cecchinato supera Dusan Lajovic in due set e vola in semifinale! : Marco Cecchinato supera il serbo Dusan Lajovic nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Doha e va in semifinale: sul cemento outdoor del Qatar la testa di serie numero 4 si impone con il punteggio di 7-6 (2) 6-2 in 75 minuti di gioco e domani nel penultimo atto del torneo sfiderà il ceco Tomas Berdych. Parte bene nel primo set Cecchinato, con quattro prime vincenti, ma Lajovic risponde tenendo a sua volta il servizio a zero. L’azzurro è ...

Cecchinato-Berdych - Semifinale ATP 250 Doha 2019 : data - programma - orario d’inizio e tv. Come seguire la partita in diretta : Marco Cecchinato affronterà Thomas Berdych nella Semifinale del torneo ATP 250 di Doha. Il tennista italiano ha sconfitto Lajovic e si è così guadagnato il diritto di affrontare il forte ceco nel match che spalanca le porte sull’atto conclusivo da giocare poi contro il vincente di Bautista-Djokovic. Il siciliano ha incominciato l’anno solare nel miglior modo possibile e ha già ottenuto un risultato importante sul cemento della ...

ATP Doha – Djokovic fatica ma vola in semifinale - il serbo supera in tre set il georgiano Basilashvili : Il tennista serbo suda le proverbiali sette camicie per accedere in semifinale, dove troverà Bautista Novak Djokovic si qualifica, non senza difficoltà, alle semifinali del torneo Atp 250 di Doha (cemento, montepremi 1.313.215 dollari). Il serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, sconfigge in rimonta il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 21 del ranking Atp e 5 del seeding, con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4 in un’ora e 56 ...

Tennis - ATP Doha : Wawrinka sconfitto in due set - Bautista Agut vola in semifinale : Tennis, ATP Doha – Stan Wawrinka è stato sconfitto da Bautista Agut in due set, un doppio 6-4 per battere lo svizzero Tennis, ATP Doha: Stan Wawrinka è stato eliminato ai quarti di finale. Bautista Agut lo ha sconfitto in due set, con un doppio 6-4 che lo proietta dunque alle semifinali dove affronterà il vincente dell’incontro tra Djokovic e Basilashvili. Per Stan Wawrinka un avvio di 2019 tra alti e bassi, ma qualora dovesse ...

LIVE Cecchinato-Lajovic - ATP Doha 2019 in DIRETTA : azzurro a caccia della semifinale : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE dei quarti di finale dell’ATP di Doha 2019 tra Marco Cecchinato e il serbo Dusan Lajovic. Sul cemento del Khalifa International Tennis & Squash Complex l’azzurro va a caccia delle semifinali al cospetto di un rivale alla propria portata e contro cui il suo tennis può essere vincente. Il 28enne nativo di Belgrado però è in vantaggio 2-1 nel computo dei precedenti grazie ai successi nel ...