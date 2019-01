Sindaco | so cosa significa vivere estero

ansa

: .@nogarin Ma il sindaco #M5s di #Livorno cosa pensa della protesta di molti sindaci italiani (di vari partiti) cont… - AndreaRomano9 : .@nogarin Ma il sindaco #M5s di #Livorno cosa pensa della protesta di molti sindaci italiani (di vari partiti) cont… - Melito562 : Cosa c'e d'aggiungere...guardatelo e'capirete...sindaco di Palermo...da quanto?OPS! - AndreaMaggio76 : @sandromedei Fra il Sindaco Mandelli che s'intesta la frase di un sanguinario dittatore e te, che - fra le tante c… -

(Di giovedì 3 gennaio 2019) ANSA, - GUALDO TADINO , PERUGIA, , 3 GEN - "Io sono nato e vissuto all', ho provato sulla mia pellesignifichiin un Paese che non è il tuo, sosi prova, so che a nessuno da ...