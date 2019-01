Rimini | turista francese d' origine africana denuncia | ' Violentata da uno sconosciuto'

Blastingnews

: Una turista francese originaria della Costa d'Avorio è arriva in Pronto Soccorso a Rimini, questa mattina intorno a… - NICOVENDOME5 : Una turista francese originaria della Costa d'Avorio è arriva in Pronto Soccorso a Rimini, questa mattina intorno a… - infoitinterno : Stuprata a Capodanno a Rimini- Turista denuncia: 'Violenza in auto' - LibertasNews : Era salita sul minivan di un giovane che le aveva dato un passaggio. -

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Il capodanno dilascia in eredità una pesantissimasporta da una ragazza di 25 anni,di origini africane: ''Sono statain un furgoncino bianco''. I carabinieri stanno cercando di ricostruire i fatti attraverso la deposizione della giovane che, al momento del presunto stupro, era sotto gli effetti dell'alcool. A quanto pare aveva bevuto parecchio ed il suo racconto presenterebbe più di una lacuna. Oltretutto, il pronto soccorso al quale si sarebbe rivolta dopo la presunta violenza subita, non le ha riscontrato particolari lesioni. Accertare la veridicità dei fatti sarà comunque compito degli inquirenti.La ragazza ha raccontato di aver perso di vista gli amici che la accompagnavano durante la serata conclusiva del 2018 e, in conseguenza di ciò, avrebbe deciso di proseguire a camminare da sola per fare rientro nell'hotel in cui soggiornava. Sempre ...