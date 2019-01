Microsoft | in arrivo una nuova serie di Webcam 4K per Windows 10 e Xbox One? Agg 1 Bari

Microsoft : in arrivo una nuova serie di Webcam 4K per Windows 10 e Xbox One? : Thurrott.com ha lanciato quest’oggi una nuova indiscrezione molto interessante che fa riferimento alla commercializzazione, durante il 2019, di una nuova serie di Webcam ad alta risoluzione. Queste, stando ai rumor, saranno prodotte e vendute direttamente da Microsoft e saranno compatibili sia con Windows 10 sia con Xbox One. Su Windows 10 potranno essere utilizzate, oltre ovviamente per registrare filmati e per videochiamare, anche per ...

Microsoft Edge : in arrivo Chromium - il cross-platform e addio UWP [AGG.1 Iscrizione] : [Aggiornamento1 21/12/2018] Microsoft ha appena aperto le iscrizioni (LINK) per l’accesso anticipato alla nuova versione di Edge basata su Chromium. Possono partecipare sia gli sviluppatori sia gli utenti più curiosi essendo comunque consapevoli che sarà inizialmente una beta molto instabile e con svariati bug. Articolo originale, Dopo due giorni dai rumor trapelati da Windows Central e The Verge, Microsoft (in ...

Microsoft 365 : in arrivo una versione consumer? : Microsoft 365, l’abbonamento lanciato dal Colosso di Redmond durante l’estate dello scorso anno, potrebbe a breve estendersi anche al mercato consumer. Attualmente, infatti, l’offerta include Windows 10, Office e la suite Enterprise mobility + security destinata esclusivamente alle grandi aziende e alle piccole-medie imprese offrendo loro la possibilità di godere di tutti i principali servizi Microsoft pensati per il business ...

Microsoft Edge : in arrivo le estensioni di Chrome e novità per le PWA : Dopo aver ufficializzato l’intenzione di convertire il motore del proprio browser, Microsoft ha pubblicato ulteriori delucidazioni a riguardo su GitHub. Innanzitutto, hanno confermato la volontà di contribuire a migliorare Chromium sia per Microsoft Edge sia per tutti gli altri browser che utilizzano lo stesso motore di rendering (ad esempio Chrome, Opera e Vivaldi) in particolar modo per quanto concerne la sicurezza e le gesture touch che ...

Microsoft Edge : in arrivo Chromium - il cross-platform e addio UWP : Dopo due giorni dai rumor trapelati da Windows Central e The Verge, Microsoft (in particolare Joe Belfiore) ha ufficializzato Project Anaheim. Il Colosso di Redmond, in un post pubblicato sul Windows Blog, ha confermato la morte di EdgeHTML in favore di Chromium: il browser predefinito di Windows 10, infatti, pur mantenendo lo stesso nome, le stesse funzioni e la stessa interfaccia grafica, avrà il motore di rendering open-source gestito da ...

Outlook.com : in arrivo l’integrazione di Microsoft To-Do : Recentemente, in seguito ai feedback, è stata annunciata l’integrazione ufficiale di Microsoft To-Do nella posta e nel calendario di Outlook.com. Nella barra in alto del sito web verrà presto aggiunta, infatti, una nuova icona che permetterà di aprire il riquadro attività, dal quale sarà possibile gestire le proprie liste salvate sul cloud. Ecco le principali due funzionalità supportate: Creare velocemente un’attività trascinando e ...

Cortana : in arrivo l’integrazione di Microsoft To-Do : I colleghi di Windows Central hanno segnalato, tramite un loro articolo, l’inizio dei test da parte di Microsoft per l’integrazione di Microsoft To-Do in Cortana. Da poco, il Colosso di Redmond sta inoltrando infatti una mail ad alcuni utenti Windows Insider selezionati invitando loro ad utilizzare l’assistente vocale AI per aggiungere promemoria alle liste To-Do in modo tale da risparmiare tempo, restare più organizzati e ...