Meteo Roma | Le previsioni per venerdì 4 gennaio

Allerta Meteo - nevica sull’A24 Roma-L’Aquila nella notte : nevica stasera sulla A24 Roma-L’Aquila tra Vicovaro-Mandela(Roma) e la Valle del Salto. nevica poi, anche se debolmente – come si apprende da Autostrade per l’Italia – sulla A24 Roma-Teramo tra la Valle del Salto e Teramo. Nelle ultime ore le temperature sono calate bruscamente e la morsa del gelo sta stringendo adesso l’area tra Abruzzo e Lazio. Neve e termometro sotto lo zero stasera a Monte Livata, in provincia ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : vento forte - mare agitato e temperature sottozero : “Dalle ore pomeridiano-serali di oggi mercoledì 2 gennaio l’approfondimento di un minimo depressionario in area adriatica centro-meridionale determinerà l’afflusso di correnti fredde settentrionali. Per la giornata di mercoledì 2 gennaio sono previsti: 1) venti fino a molto forti da nord-nord/est ( Beaufort 8 62-74 Km/h ) sulla Romagna meridionale, in particolare sul Riminese in graduale attenuazione nella notte/prime ore del ...

Meteo Roma : Le previsioni per giovedì 3 gennaio : Meteo Roma. Nella Capitale si prevede tempo stabile nel corso della giornata con sole prevalente nelle ore diurne. Nel Lazio condizioni di tempo stabile con cieli sereni nel corso della giornata sui settori centrali e settentrionali. Meteo Roma: Le previsioni per domani giovedì 3 gennaio Tempo stabile nel corso della giornata con sole prevalente nelle ore diurne; cieli sereni anche nel corso della serata. Temperature comprese tra +1°C e ...

Meteo Roma. In arrivo aria molto fredda : Come anticipato la diminuzione termica registratasi a cavallo fra il vecchio e il nuovo anno era in realtà sono un’assaggio del freddo che si avrà a partire dalla giornata di giovedì 3 gennaio, quando una possente elevazione dell’anticiclone azzorriano verso nord permetterà lo scivolamento, sulla nostra penisola, di aria gelida di origine Artico Continentale che ci terrà compagnia almeno fino all’Epifania e forse anche ...

Meteo Roma : Previsioni per martedì 1 gennaio 2019 : Meteo Roma. Nella Capitale previste condizioni di tempo stabile con sole prevalente nella mattinata; nubi sparse al pomeriggio. Nel Lazio condizioni di tempo stabile con sole prevalente al mattino su tutto il territorio; poco nuvoloso nel pomeriggio. Meteo Roma: Previsioni per domani martedì 1 gennaio 2019 Condizioni di tempo stabile con sole prevalente nella mattinata; nubi sparse al pomeriggio. Cieli sereni nel corso delle ore serali. ...

Meteo Roma : Le previsioni per il week end : Meteo Roma. Nella Capitale previsto un week end caratterizzato da tempo stabile con nuvolosità irregolare nella mattinata di sabato, ma senza fenomeni associati. Nel Lazio fine settimana all’insegna del tempo stabile con cieli irregolarmente nuvolosi nella mattinata di sabato su tutto il territorio. Meteo Roma: Le previsioni per il week end week end caratterizzato da tempo stabile con nuvolosità irregolare nella mattinata di sabato, ma ...

Meteo Roma : Le previsioni per venerdì 28 dicembre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale previsto tempo stabile con sole prevalente al mattino, cieli poco nuvolosi nel corso del pomeriggio. Nel Lazio condizioni di tempo stabile con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi al mattino su tutto il territorio. Meteo Roma: Le previsioni per domani venerdì 28 dicembre 2018 Tempo stabile con sole prevalente al mattino, cieli poco nuvolosi nel corso del pomeriggio; nubi irregolari attese in serata, ma ...

Meteo Roma : Le previsioni per il weekend : Meteo Roma. Nella Capitale previsto tempo generalmente instabile nella prima parte del week end con deboli piogge nel corso della giornata di sabato. Nel Lazio deboli piogge sparse al mattino del sabato sui settori centro settentrionali, asciutto altrove. Meteo Roma: le previsioni per il weekend Tempo generalmente instabile nella prima parte del week end con deboli piogge nel corso della giornata di sabato; tempo stabile in serata. ...

Meteo Roma : Le previsioni per venerdì 21 dicembre : Meteo Roma. Nella Capitale previste condizioni di tempo stabile con cieli poco nuvolosi al mattino alternati a schiarite. Nel Lazio condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con cieli poco nuvolosi su tutto il territorio sia al mattino che al pomeriggio. Meteo Roma: le previsioni per domani venerdì 21 dicembre Condizioni di tempo stabile con cieli poco nuvolosi al mattino alternati a schiarite; nubi in aumento nel pomeriggio e ...

Meteo Roma : Le previsioni per giovedì 20 dicembre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale previste deboli piogge nel corso delle ore mattutine; fenomeni in generale esaurimento al pomeriggio ma con molte nubi. Nel Lazio tempo generalmente instabile al mattino con deboli piogge diffuse sia sulle aree costiere che sulle zone interne Meteo Roma: Le previsioni per domani giovedì 20 dicembre 2018 Deboli piogge nel corso delle ore mattutine; fenomeni in generale esaurimento al pomeriggio ma con molte nubi. ...

Meteo Roma : Le previsioni per mercoledì 19 dicembre : Meteo Roma. Previsto nella Capitale tempo stabile nel corso delle ore diurne con cieli irregolarmente nuvolosi al mattino. Nel Lazio condizioni di tempo stabile sulla regione con cieli irregolarmente nuvolosi al mattino su tutto il territorio. Meteo Roma: Le previsioni per domani mercoledì 19 dicembre Tempo stabile nel corso delle ore diurne con cieli irregolarmente nuvolosi al mattino, nubi più compatte al pomeriggio e nelle ore serali. ...

Meteo Roma : Le previsioni per martedì 18 dicembre : Meteo Roma. Nella Capitale previsto tempo stabile con cieli sereni sia nel primo mattino sia poi nella restante parte della giornata. Nel Lazio condizioni di tempo generalmente stabile con sole prevalente sia nel corso della mattinata sia nel pomeriggio. Meteo Roma: previsioni per domani martedì 18 dicembre Tempo stabile con cieli sereni sia nel primo mattino sia poi nella restante parte della giornata; cieli sereni attesi anche nel corso ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla” per neve : “Per venerdì 14 dicembre sono previste precipitazioni sui settori centro orientali che assumeranno carattere nevoso al di sopra dei 200-300 metri. Gli accumuli di neve sono previsti tra 20-30 cm complessivi nell’Appennino romagnolo e colline limitrofe. Sporadiche nevicate senza accumuli significativi e fenomeni di pioggia mista a neve si potranno verificare anche in pianura“: la protezione civile regionale ...

Meteo Roma : Le previsioni per mercoledì 12 dicembre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale è previsto tempo generalmente instabile con deboli piogge nella tarda mattinata e nel pomeriggio. Nel Lazio deboli piogge al mattino e al pomeriggio su gran parte del territorio. Meteo Roma: Le previsioni per domani mercoledì 12 dicembre 2018 Tempo generalmente instabile con deboli piogge nella tarda mattinata così come nel pomeriggio. Instabilità diffusa anche in serata con precipitazioni sparse. Temperature ...