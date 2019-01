Lazio | affare low cost dall' Atalanta

calciomercato

: @GFI65 Prof la campagna abbonamenti Lazio chiude il 15 Gennaio. E` possibile che l'affare SMS venga ufficializzato tra il 16 e il 17??? - MMarchiorello : @GFI65 Prof la campagna abbonamenti Lazio chiude il 15 Gennaio. E` possibile che l'affare SMS venga ufficializzato tra il 16 e il 17??? - zazoomnews : Calciomercato Lazio affare in ballo con la Sampdoria - #Calciomercato #Lazio #affare #ballo - Nannisceddu1 : @GFI65 Prof il Messaggero effettivamente parla di proposta in arrivo alla Lazio per Savic.. Il fatto è che precisa… -

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Latorna a guardare in casa. Dopo il muro alzato dai nerazzurri per Hateboer , i biancocelesti, come scrive il Corriere dello Sport , puntano il mirino su Castagne , ex Genk e seguito già in passato dal direttore sportivo Tare. In scadenza di contratto nel 2020, chiuso proprio da Hateboer, il classe '95 sta trovando poco ...