La Cina non compra più gli iPhone e le Borse mondiali vacillano

Cina - Xi Jinping al Taiwan : “Riunificazione pacifica. Ma non promettiamo di rinunciare all’uso della forza” : La Cina si riserva il diritto di usare la forza per portare Taiwan sotto il suo controllo, ma si adopererà per ottenere una “riunificazione” pacifica per assicurare all’isola democratica un brillante futuro sotto il dominio cinese. Lo ha dichiarato il presidente Xi Jinping nel suo discorso di inizio anno, insolitamente dedicato ai cugini di Taipei anziché al traballante stato di salute dell’economia nazionale, messa a ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : Serena Williams non basta agli USA - Tsitsipas trasCina la Grecia al successo per 2-1 : Serena Williams bagna il proprio esordio personale con un successo nell’edizione 2019 della Hopman Cup, ma questo non le basta per portare gli USA al successo, perché la Grecia, trascinata dal talento di Stefanos Tsitsipas, vince la sfida del gruppo B con il punteggio di 2-1. Primi a scendere in campo, in questa giornata che prevede un solo match per poi lasciar spazio ai preparativi per il nuovo anno, sono Tsitsipas e Frances Tiafoe, che ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 28 dicembre : Brignone viCina a Shiffrin nella prima manche - dalle 11.30 Bormio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi venerdì 28 dicembre). Sci alpino show, si torna finalmente sulla neve dopo la breve sosta per le festività natalizie e la Coppa del Mondo torna subito protagonista con due appuntamenti davvero imperdibili in una giornata davvero molto ricca e avvincente in cui ne vedremo delle belle. Gli uomini saranno impegnati nell’entusiasmante discesa libera di Bormio, una grande ...

Non solo Dorothea! La bellezza è di casa nella famiglia Wierer : ecco Magdalena - l’affasCinante sorella della campionessa di biathlon [GALLERY] : Belle come il sole: Magdalena Wierer ruberà presto la scena alla più grande Dorothea per bravura e… bellezza? La bellezza è di casa nella famiglia Wierer: non solo Dorothea, anche la più piccola Magdalena colpisce gli appassionati degli sport invernali per la sua bellezza. Volto angelico, occhi chiari e sguardo penetrante, la 17enne Magdalena ruberà presto al scena a Dorothea? Anche lei atleta di biathlon, Magdalena, classe 2001, ...

Etna - l’eruzione vista da vicino tra boati ed esplosioni. Il video a 2750 metri è da brividi : “Non posso avviCinarmi di più” : L’eruzione dell’Etna di questa mattina è stata ripresa a poche centinaia di metri di distanza. Un residente di Motta Sant’Anastasia è salito a 2750 metri di quota e ha pubblicato un video impressionante in cui, oltre alla nube di cenere e fumo, si sentono i boati provenire dal cratere. video Twitter/Enzo Di Mauro L'articolo Etna, l’eruzione vista da vicino tra boati ed esplosioni. Il video a 2750 metri è da brividi: ...

VIDEO Di Francesco - Juventus-Roma 1-0 : la conferenza stampa. “Non molliamo - Champions viCina” : Un’altra sconfitta, per un periodo davvero deludente per quanto riguarda la Roma. Difficile prevedere un risultato diverso però ieri sera: era da mettere in preventivo che la Juventus dei record, in casa, riuscisse a dominare per l’ennesima volta. I bianconeri si sono imposti nel posticipo della diciassettesima giornata per 1-0 sui giallorossi con la rete di Mario Mandzukic. Non si dispera Eusebio Di Francesco che in conferenza ...

Non sono Paesi per donne. Il dramma di Cina e India : Il paese di Jasalmer, nel Rajasthan, ha il primato del rapporto di genere più basso del mondo: 550 neonate per 1000 neonati. 'Tutto è strettamente legato alla religione induista- spiega la scrittrice-...

Giulia sarebbe viCina alla convivenza con Irama - i fan non approvano : 'Non sei più tu' : La storia d'amore tra Irama e Giulia De Lellis procede a gonfie vele: notizia di queste ore, infatti, è che la coppia starebbe per compiere un passo molto importante. Secondo il gossip che ha riportato Carlo Mondolico, giornalista di Novella 2000, l'influencer e il cantante sarebbero stati avvistati più volte in un bell'appartamento di Milano che potrebbe diventare il loro nido d'amore. Mentre la romana si gode la felicità ritrovata dopo la ...

L’intesa con l’Ue sul deficit si avviCina. Conte : “Non possiamo scendere sotto il 2%” : «Ci siamo». Dopo due giorni di ininterrotte trattative a distanza, poco dopo le 19 di ieri il governo e la Commissione hanno trovato un punto di incontro. Secondo i commissari Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis i passi indietro fatti dall’Italia sulla manovra sono «sufficienti». O meglio: il massimo che si poteva ottenere, visto che a Bruxelles ...

Cina - XI JINPING - 'NESSUNO PU' DIRCI COSA FARE O NON FARE'/ 40 anni riforme : 'Presto miracolo economico' : CINA, i 40 anni delle riforme del mercato. Il presidente Xi JINPING spiega: "Nessuno può DIRCI COSA FARE o COSA non FARE"

Ciclismo - Filippo Pozzato annuncia il ritiro : “Correre in Cina e Marocco non era la mia aspirazione” : Filippo Pozzato dice “Stop” e saluta il mondo del Ciclismo. Il campione nato a Sandrigo nel 1981 ha, infatti, deciso di appendere la bicicletta al chiodo dopo una carriera ventennale nella quale si è sempre contraddistinto per stile e risultati. Una decisione, comunque, che era già ampiamente nell’aria. “Avevo già deciso di dire basta dopo il GP Plouay ad agosto – ha spiegato in una lunga intervista alla Gazzetta ...

