Inter | Miranda ai saluti Su Gabigol spunta il West Ham

Inter - Miranda pronto a chiedere la cessione a gennaio : L'Inter sarà sicuramente uno dei club protagonisti delle prossime sessioni di calciomercato. Il direttore sportivo, Piero Ausilio e l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, hanno dichiarato recentemente che i grandi acquisti verranno fatti la prossima estate quando il club sarà finalmente libero dal settlement agreement siglato con la Uefa. A gennaio, invece, qualcosa in entrata verrà fatto solo in caso di qualche cessione. E sono due i ...

Inter - Miranda spinge per la cessione : Joao Miranda vuole lasciare l'Inter. Lo scrive il Corriere dello Sport , con il brasiliano in pressione per cambiare aria già a gennaio: se dovesse partire, i nerazzurri ci proverebbero per Gary Cahill , pronto a dire addio al Chelsea .

Inter - Marotta ha individuato il sostituto di Miranda : Godin a parametro zero (RUMORS) : L'Inter ha cominciato a programmare le prossime sessioni di calciomercato. Ad annunciarlo è stato il direttore sportivo Piero Ausilio. Dopo il summit in Cina con i vertici di Suning ha cominciato a muoversi anche il neo amministratore delegato Giuseppe Marotta. L'ex dirigente della Juventus, così come Ausilio, è da sempre attento ai giocatori in scadenza di contratto e un rinforzo a parametro zero potrebbe arrivare in difesa visto che il ...

Inter - problema Miranda per Spalletti e Ausilio : il calciatore vuole partire già a gennaio : La notizia era già nell’aria nelle scorse settimane, ma adesso non sembrano esserci più grossi margini di manovra: Joao Miranda, difensore centrale dell’Inter, non sopporterebbe più di rimanere a Milano da comprimario e vuole lasciare la Serie A già a gennaio. L’insofferenza del calciatore, infatti, è legata alle poche presenze garantitegli in stagione da Spalletti, che tra l’altro con l’eliminazione ...

Calciomercato Inter : se a gennaio parte Miranda si punta su Andersen o Christensen : Al momento non è considerata una priorità, ma se si dovessero verificare certe condizioni, allora l'Inter nel mercato di gennaio potrebbe anche pensare a un rinforzo per la difesa. Più che di rinforzo,...