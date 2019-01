Golf – Lo ‘Shot of the Year’ va a Eddie Pepperell | Paratore secondo

sportfair

: Jamieson prende il piombo 1-shot in ultimo giro in Sud Africa - TranSpoNewsEnIt : Jamieson prende il piombo 1-shot in ultimo giro in Sud Africa - TranSpoNewsEnIt : Jamieson prende il piombo 1-shot in ultimo giro in Sud Africa -

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Il premio ‘Shot of the Year’ va aPepperel, grazie alla ‘Hole in one’ realizzata nel British Masters:, mentre Molinari si piazza al sesto posto Il colpo con cuiha realizzato la “hole in one” nel corso del British Masters è stato giudicato lo “Shot of The Year” dell’European Tour 2018. L’inglese ha ottenuto il riconoscimento superando Renatoche concorreva con il tiro show effettuato sull’ultima buca del Porsche European Open al Green Eagles GC di Amburgo, dove si è classificatoha preceduto a suo volta il belga Nicolas Colsaerts e campioni quali Justin Thomas (5°) e Justin Rose (7°).Bella soddisfazione anche per Edoardo Molinari, in sesta posizione tra i dieci candidati al titolo, scelti dopo la selezione tra oltre un milione di tiri, con la “buca in uno” ottenuta nell’Irish Open.“E’ ...