Di Maio non è stato ricoverato al Gemelli | è stata una svista di 24 secondi

Astrologia e politica nel 2019 : Salvini - forse - premier - Di Maio la caduta dei non dei - : ... perseguono obbiettivi e programmi discordi per cui non sono mancate divergenze, come d'altra parte spesso c'è stato dissenso da parte del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rispetto alle scelte ...

BANCA CARIGE - DI Maio : "NON SIAMO PREOCCUPATI"/ Commissari : "no bail-in o default conti correnti" : Commissariamento BANCA CARIGE: mosse Bce, caso seguito da Conte e Di MAIO. Tutte le ultime notizie: Innocenzi, 'no bail-in o default conti correnti'

Carige - Di Maio : "Non siamo preoccupati" : La Liguria non può permettersi di perdere questo segmento di economia, non può pagare a livello occupazionale. Infine, siamo accanto alle migliaia di consumatori che attendono rassicurazioni sul ...

Carige - Di Maio : non sono preoccupato : Le parole del vicepremier sull’istituto di credito genovese dopo l’intervento della Banca centrale Europea |

Di Battista e Di Maio alzano i toni : “I privilegiati ci combattono - ma noi non ci fermeremo” : Dalle piste di scii, Di Battista e Di Maio lanciano la nuova carica per il 2019; combattere i privilegiati “Nel 2018 abbiamo combattuto una classe di privilegiati che ci sta combattendo anche in questi giorni perché stiamo bloccando le pensioni d’oro, stiamo bloccando un sacco di cose… che vi avevamo promesso avremmo tagliato”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in un video su Facebook insieme ad Alessandro Di ...

Di Maio su regola due mandati : ‘Non si toccherà mai’. E con Di Battista annuncia : ‘Taglieremo gli stipendi dei parlamentari’ : A poche ore dalle quattro espulsioni dal Movimento 5 stelle (di cui una, quella del comandante Gregorio De Falco, più dolorosa delle altre) e mentre ancora si cerca di archiviare la difficoltosa approvazione della legge di Bilancio, Luigi Di Maio ha voluto pubblicare due messaggi di fine anno rivolti direttamente agli elettori e sostenitori M5s. Il primo è comparso su Twitter nel pomeriggio del 31 dicembre: “La regola dei due mandati non è ...

Augusto Minzolini contro Di Maio e Di Battista : 'Tagliano gli stipendi ma loro non rinunciano alla pensione' : Forse non tutti lo sanno ma i 'puri' pentastellati Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista non hanno certo rinunciato alla loro pensione da parlamentare. A rivelare il retroscena sui due grillini è ...

Augusto Minzolini contro Di Maio e Di Battista : "Tagliano gli stipendi ma loro non rinunciano alla pensione" : Forse non tutti lo sanno ma i "puri" pentastellati Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista non hanno certo rinunciato alla loro pensione da parlamentare. A rivelare il retroscena sui due grillini è Augusto Minzolini, ex senatore di Forza Italia. Lo stesso vicepremier 5 stelle, infatti, ha pubblicato

Di Maio : il nostro impegno è non lasciare indietro nessuno : "L'attenzione a chi è più debole, l'importanza del lavoro e della sicurezza sono temi che, come Governo, continueremo a portare avanti". Lo afferma il vicepremier e ministro del lavoro e Sviluppo economico, Luigi Di Maio, commentando il discorso del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Il passaggio sulla Signora Anna - ha aggiunto Di Maio - ci ricorda una storia struggente e, ...

Di Maio : non lasceremo indietro nessuno : 22.23 "L'attenzione a chi è più debole,l'importanza del lavoro e della sicurezza sono temi che, come Governo,continueremo a portare avanti". Così il vicepremier Di Maio dopo le parole del Presidente Mattarella. "Il nostro impegno è di non lasciare indietro nessuno e lo stiamo facendo con il reddito di cittadinanza e quota 100", aggiunge.

Salvini : 'Nel 2019 autonomia regionale e legittima difesa'. Di Maio : 'Non ci sarà rimpasto' : Il governo pone gli obiettivi del nuovo anno. Sulla tenuta dell'Esecutivo non ha dubbi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: 'Avanti per 5 anni' -

Di Maio : 'La regola dei due mandati non si tocca - né ora né mai' : "La regola dei due mandati" per i parlamentari del M5s "non è mai stata messa in discussione e non si tocca. Né quest'anno, né il prossimo, né mai". Lo afferma su Twitter il vicepremier Luigi Di Maio ...

M5S - 4 espulsi : c'è anche De Falco. Il senatore : 'Segno di debolezza'. Di Maio : 'Chi non sostiene il contratto è fuori' : Epurazione nel Movimento 5 stelle dopo la manovra. Il collegio dei probiviri dei 5 stelle ha espulso i senatori Gregorio De Falco e Saverio De Bonis, e gli eurodeputati Marco Valli e Giulia Moi. Lo ...

M5S - 4 espulsi : c'è anche De Falco. Il senatore : «Segno di debolezza». Di Maio : «Chi non sostiene il contratto è fuori» : Epurazione nel Movimento 5 stelle dopo la manovra. Il collegio dei probiviri dei 5 stelle ha espulso i senatori Gregorio De Falco e Saverio De Bonis, e gli eurodeputati Marco Valli e Giulia...