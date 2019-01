Allerta neve in Puglia | imbiancati il Gargano e il Subappennino Dauno

Allerta neve : Crollo termico, gelo e adesso fiocchi . Il nuovo anno porta con sé un deciso cambiamento climatico e l'Italia si prepara all'arrivo della neve che - specie al Centro-Sud - potrebbe ricoprire diverse ...

Maltempo - Allerta neve in Campania : gelate anche a bassa quota : Come riporta l'Ansa, il dipartimento regionale della Protezione civile della Campania ha diramato un avviso di allerta meteo a partire dalle ore 20:00 di ieri, mercoledì 2 gennaio. Su gran parte del territorio campano, infatti, sono previste nevicate e gelate anche a bassa quota sino alle ore 20:00 di oggi, giovedì 3 gennaio. Inoltre, proprio a partire dalla giornata odierna - così come annunciato nella precedente comunicazione del 31 dicembre ...

Freddo intenso e neve fino in pianura al centro-sud : l'Allerta della Protezione Civile per domani : Nella giornata di domani entrerà nel vivo l'ondata di Freddo in atto sull'Italia, con precipitazioni nevose fino a quote pianeggianti sulle regioni del versante adriatico. Vediamo il bollettino...

Allerta meteo Puglia : gelo e forti nevicate in arrivo - neve anche verso Bari - Taranto e Lecce : Una mattinata apparentemente calma, soleggiata e non molto fredda in Puglia quest'oggi : sicuramente la situazione attuale potrebbe trarre in inganno molti di noi visto che il tempo è destinato a...

Allerta Meteo - ondata di GELO e NEVE al Centro/Sud : gli aggiornamenti notturni confermano tutto - Venerdì 4 il “clou” [MAPPE] : 1/11 ...

Allerta meteo : storica ondata di freddo e neve in arrivo anche in Sicilia : Preparate la borsa dell'acqua calda. Un'ondata eccezionale di freddo è attesa in Sicilia per le prossime ore, con la neve anche a bassa quota. Chissà, forse si rivivranno alcune scene del dicembre del ...

Allerta Meteo - Prefettura dispone obbligo di catene sulle strade della Città Metropolitana di Reggio Calabria in vista della neve in arrivo : Nella serata odierna, si è tenuta, presso la Prefettura di Reggio Calabria, una riunione del Comitato Operativo per la Viabilità per disporre, in via preventiva, tutte le iniziative necessarie alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità in seguito l messaggio di Allertamento Meteo, con previsione di abbondanti nevicate, anche a bassa quota, diramato dalla Sala Operativa della Protezione Civile regionale. Alla riunione hanno ...

Freddo inteso e neve fino in pianura al centro-sud : l'Allerta della Protezione Civile per domani : Nella giornata di domani entrerà nel vivo l'ondata di Freddo in atto sull'Italia, con precipitazioni nevose fino a quote pianeggianti sulle regioni del versante adriatico. Vediamo il bollettino...

Protezione civile - nuova Allerta neve in Campania fino alle 20 di giovedì : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per nevicate e gelate a partire dalle 20 di questa sera e fino alla stessa ora di domani. Come preannunciato nella ...

Allerta meteo a Salerno - previsti venti forti e neve a bassa quota : Salerno. La Protezione Civile della Regione Campania ha diffuso un avviso relativo a nevicate e gelate a partire dalle ore 20 di questa sera fino alle ore 20 di domani. Le precipitazioni, anche di ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per 3 e 4 Gennaio : gelo intenso e tanta neve al Centro/Sud - ecco i bollettini : Allerta Meteo – L’intenso flusso di correnti proveniente dal nord Europa annunciato ieri continua a interessare la nostra penisola determinando il persistere di una intensa ventilazione accompagnata da precipitazioni nevose sul Centro-sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione ...

Allerta Meteo - inizia l’ondata di GELO : tanta NEVE al Sud nei prossimi 3 giorni - le Previsioni Regione per Regione [MAPPE e DETTAGLI] : 1/29 ...

Maltempo : Allerta neve a Pesaro-Urbino fino al 4 gennaio : La Provincia di Pesaro–Urbino ha ricevuto dalla Protezione civile regionale un messaggio di allerta per possibili precipitazioni nevose anche a bassa quota e sulla costa dalle 18 di questa sera alle 24 del 4 gennaio. “Siamo pronti ad intervenire su tutto il territorio seguendo le linee del Piano neve del nostro ente che prevede sulle strade di competenza la possibilità di attivare, oltre al personale della Provincia, 63 ditte esterne ...

Allerta Meteo - grande ondata di gelo imminente tra Balcani e Sud Italia : tanta neve e temperature fino a -15°C sotto le medie [MAPPE] : 1/24 ...