Michael Pachter | Sony è una sciocca a saltare l’E3 2019

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) L’E3 è indubbiamente uno degli eventi videoludici più attesi non solo dai videogiocatori e consumatori, ma anche e sopratutto dagli sviluppatori, i quali colgono l’occasione per fare i propri annunci e mostrare i titoli in sviluppo da tempo a coloro che li attendono con ansia.Quest’annoper la prima volta non sarà presente alla fiera con una conferenza. Il noto analistaha definito la compagnia “” a lasciarsi sfuggire un’occasione simile per i suoi annunci.l’E3 è da sciocchi L’analista ha dichiarato:Credo che abbiamo preso una brutta decisione, probabilmente ritengono che la spesa richiesta per la partecipazione non sia un buon investimento, ma si sbagliano. Personalmente non conosco la somma ma anche se fossero 15 milioni di dollari, ...