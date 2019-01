LEGGE DI BILANCIO La Costituzione violata e quell' ipotesi che non si può dire

[Il commento] La "lezione" di Mattarella : "Serve verifica dei contenuti della LEGGE di bilancio". Le parole chiave di un manifesto politico : Il voto per le Europee a maggio è "uno dei più grandi esercizi democratici al mondo: 400 milioni di cittadini europei al voto". Il modello è Antonio Megalizzi, il giornalista che aveva scelto di ...

La "lezione" di Mattarella di fine anno : "Serve verifica dei contenuti della LEGGE di bilancio". Le parole chiave di un manifesto politico : Ma la cronaca, anche quella politica, è stata un canovaccio impazzito, l'approvazione della legge di bilancio un giallo con continui ribaltoni, il dibattito in aula " quel poco che c'è stato " ...

Anticorruzione - tra luci e ombre. Il mio bilancio della LEGGE ‘divisa’ tra M5s e Lega : Il sedicente “governo del cambiamento” ha chiuso il 2018, anno primo dalla sua nascita, con fuochi d’artificio sul versante dell’Anticorruzione. Ma anche, come par condicio, sul fronte della corruzione. Le due anime di questo esecutivo sembrano aver trovato almeno in questo campo un armonico bilanciamento: il Movimento 5 Stelle, quello dello slogan “onestà onestà”, passa all’incasso intestandosi una legge cosiddetta “spazzacorrotti” che – ...

Scuola - la LEGGE di bilancio non migliora la precarietà del settore : La legge di bilancio è stata dunque approvata in via definitiva alla Camera dei deputati con 313 voti favorevoli, 70 contrari, e l'immediata firma del Capo dello Stato. Sono diversi i provvedimenti ...

Ok alla LEGGE di Bilancio - Gallinella : "Il nostro regalo più grande agli italiani per il nuovo anno" : ... e questo, unito al reddito di cittadinanza, permetterà ai comuni italiani di spendere in interventi sociali nuovi in un momento di forte povertà e di contrazione dell'economia. Il superamento della '...

La Camera ha approvato ieri la LEGGE di bilancio con 313 sì. Il presidente Sergio Mattarella ha firmato il testo : Una Manovra frutto di scelte di politica economico-sociale ben precise orientate a redistribuire ricchezza e a puntare sugli investimenti. Il tutto rispettando appieno la volontà espressa dagli ...

LEGGE di Bilancio 2019 - scuola : il reclutamento docenti : Il 30 dicembre 2018 è stata approvata definitivamente la Legge di Bilancio 2019. Tra le novità apportate dalla Legge, di particolare interesse per i docenti sono quelle relative alle modifiche del decreto legislativo n.59 del 13 aprile 2017 relativo al reclutamento del personale docente. reclutamento personale docente Di seguito le modifiche apportate al decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59, con lo scopo di ridimensionare i costi per il ...

LEGGE di Bilancio approvata : le novità per la scuola : La Legge di Bilancio 2019 è finalmente stata approvata in via definitiva alle 16.45 di ieri 30 dicembre 2018 in terza lettura. Le novità previste dalla nuova Legge di Bilancio per il comparto scuola Per l’anno scolastico 2018-2019, in relazione ai progetti già attivati dalle istituzioni scolastiche, si determina automaticamente una rimodulazione delle attività sulla base delle risorse finanziarie occorrenti e disponibili, anche nei confronti di ...

La Manovra di Bilancio è LEGGE - : RIMBORSO PER I RISPARMIATORI TRUFFATI I risparmiatori truffati coinvolti nelle crisi bancarie potranno rivolgersi direttamente al ministero dell'Economia per ottenere il rimborso: agli azionisti fino ...

La Manovra di Bilancio è LEGGE. Nel testo tagli all'editoria - web tax e lo stop definitivo agli incroci tv-giornali : RIMBORSO PER I RISPARMIATORI TRUFFATI I risparmiatori truffati coinvolti nelle crisi bancarie potranno rivolgersi direttamente al ministero dell'Economia per ottenere il rimborso: agli azionisti fino ...

Michele Sodano interviene sull'approvazione della LEGGE di Bilancio. VIDEO : ... comincia finalmente a realizzare i punti fondamentali del proprio programma e cambia la direzione politica del paese: dalla protezione degli interessi dei pochi alla protezione del popolo. Questa ...

LEGGE di bilancio 2019 - il governo incassa la fiducia alla Camera - Magazine Pragma : Una situazione che provocherebbe una serie di effetti negativi sull'economia del nostro Paese che potrebbe gestire solo le spese ordinarie senza effettuare gli investimenti previsti in manovra di ...

Mattarella ha firmato la LEGGE di bilancio : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Mattarella ha firmato la LEGGE di Bilancio : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato la legge di Bilancio che può ora essere pubblicata in Gazzetta ufficiale. Si apprende da fonti del Quirinale.