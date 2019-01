Il 2019 inizia male su timori crescita Europa e Piazza Affari in netto calo

Il lato b mostrato a tutti. Il 2019 di Chiara Ferragni inizia col botto. La foto hot : Dopo mesi dal matrimonio Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di concedersi qualche giorno di tranquillità lontano da Milano. La coppia formata dall’influencer e dal rapper è volata alla volta delle Maldive per una romantica mini luna di Miele. Sole, mare, sabbia bianca e il piccolo Leone a casa. Cosa che non è piaciuta ai tanti fan di Chiara Ferragni che, sul suo profilo instagram, non le hanno certo mandate a dire. “È la nostra luna di miele, ...

Il 2019 di Xiaomi inizia con un purificatore d’aria per auto e un proiettore laser economico : Il 2019 di Xiaomi inizia all'insegna di due nuovi dispositivi, un purificatore d'aria per auto e un proiettore laser con supporto Dolby Audio e DTS L'articolo Il 2019 di Xiaomi inizia con un purificatore d’aria per auto e un proiettore laser economico proviene da TuttoAndroid.

Berté - Elisa - Sgarbi - Argentero - Cucinotta : inizia col botto a Bergamo il 2019 : Venerdì 22 febbraio alle 21 al Creberg arriverà Enrico Bertolino , che si esibirà in "Instant Theatre", proponendo un incontro tra narrazione, attualità, umorismo, storia, costume, cronaca, comicità, ...

Calciomercato invernale 2019 : quando inizia e finisce? Date - programma e orari : Il Calciomercato invernale si svolgerà da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio. Le squadre avranno dunque a disposizione 28 giorni per chiudere i propri affari nella finestra di riparazione, ci saranno quattro settimane a disposizione per acquistare o vendere calciatori, per cedere giocatori che hanno deluso nella prima parte di stagione e per acquistare degli uomini che possano rinforzare la formazione in vista della seconda parte ...

Nuoto - Italia con ambizioni importanti verso i Mondiali 2019. Inizia il biennio olimpico della verità : Fuochi d’artificio e brindisi, il 2019 è cominciato. Nel breve volgere di ore tutti o quasi si sono lasciati andare a bilanci della stagione passata e propositi per quella nuova. Del resto è sempre così quando si chiude un capitolo e se ne riapre immediatamente un altro. Il Nuoto Italiano chiude un’annata che definire straordinaria è poco. Gli Europei 2018 a Glasgow (Gran Bretagna) sono stati la rappresentazione di una squadra, di un ...

Il 2019 inizia con blackout a San Benedetto e a Grottammare. In chiesa costretti a dire messa con le candele : SAN Benedetto DEL TRONTO Il 2019 inizia con un nuovo malfunzionamento della pubblica illuminazione. I blackout, questa volta, hanno interessato sia San Benedetto che Grottammare. A San Benedetto i ...

Spagna e Germania iniziano il 2019 senza carbone : Dal primo gennaio 2019 la Spagna abbandona il carbone. Lo fa con un piano da 2,13 miliardi di euro, sovvenzionato dall'Unione Europea, che chiuderà tutti gli stabilimenti improduttivi presenti nel ...

Madonna - il 2019 inizia allo Stonewall Inn di New York/ Video - la star del pop nominata ambasciatrice : Madonna ha iniziato il suo 2019 allo Stonewall Inn di New York, un locale iconico LGBTQ che sorge nel Greenwich Village. Il suo discorso

Tennis - Federer inizia il 2019 con un tweener da applausi : Comincia con una magia delle sue il 2019 di Roger Federer . A Perth, nel match di Hopman Cup contro Francis Tiafoe, lo svizzero ha svoggiato uno dei grandi classici del suo repertorio: il colpo sotto ...

Saldi 2019 - quando iniziano gli sconti invernali città per città : Saldi 2019, quando iniziano gli sconti invernali città per città Ad eccezione di Basilicata, Sicilia e Valle d’Aosta, in tutta Italia è il 5 gennaio la data stabilita per dare il via agli sconti. La durata, invece, varia da regione a regione Parole chiave: ...

Previsioni Meteo - il 2019 inizia all’insegna del GELO : sarà un Gennaio freddissimo - Giovedì e Venerdì bufere di NEVE sulle coste del Sud [MAPPE] : 1/42 ...

LIVE Sci di fondo - Tour de Ski Val Mustair 2019 in DIRETTA : inizia la fase finale - Federico Pellegrino in semifinale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa del Tour de Ski 2019 di sci di fondo, sprint a tecnica libera in Val Mustair. Capodanno sulla neve per tutti gli atleti impegnati in terra svizzera, l’anno incomincia con una prova sulla distanza breve dopo le due gare di Dobbiaco. Si preannuncia grande spettacolo, i big sono pronti per darsi battaglia sia per la vittoria nella singola tappa sia per ottenere un risultato importante ...

LIVE Sci di fondo - Tour de Ski Val Mustair 2019 in DIRETTA : inizia la fase finale - Federico Pellegrino si gioca il podio! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa del Tour de Ski 2019 di sci di fondo, sprint a tecnica libera in Val Mustair. Capodanno sulla neve per tutti gli atleti impegnati in terra svizzera, l’anno incomincia con una prova sulla distanza breve dopo le due gare di Dobbiaco. Si preannuncia grande spettacolo, i big sono pronti per darsi battaglia sia per la vittoria nella singola tappa sia per ottenere un risultato importante ...

Il 2019 inizia a tavola : cosa non mancherà : Il 2019 si prospetta un anno in cui si acquisirà maggiore consapevolezza del nutrirsi bene attraverso un"esplorazione di sapori e gusti che provengono da cucina lontane.Nella gastronomia internazionale ci sono degli ingredienti che non potranno mancare perché fondamentali per la nostra cultura. Ecco gli ingredienti di tendenza che saranno fondamentali per la nostra salute a tavola:1) Kasha: sostituto del grano soddisfa le esigenze di chi è ...