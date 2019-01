Di Maio | giù stipendi onorevoli Salvini | priorità cose più concrete

Alessandro Di Battista partirà per il Congo a giugno. L'impegno con Di Maio è solo fino alle Europee : Sei mesi in prima linea per spingere il Movimento 5 Stelle verso le elezioni Europee, ma le valigie non saranno ripostigliate. Appena tornato dal Sudamerica, dopo 7 mesi di viaggio, Alessandro Di Battista ha già le idee chiare su cosa vuole fare dopo. Dopo il voto sul futuro di Bruxelles. Il Fatto Quotidiano, la testata che ha pubblicato i reportage del "Dibba" sudamericano, dà notizia della partenza da giugno dell'esponente M5S ...

Di Maio e Di Battista - il video di inizio anno sulle nevi : «Giù gli stipendi degli onorevoli» : Il capo politico del Movimento 5 Stelle e uno dei suoi più carismatici rappresentanti, tornato dal Sudamerica, hanno salutato i follower sui social

Di Maio con Di Battista - giù gli stipendi parlamentari : ... ma dovremo fare tante altre cose sull'ambiente, tante cose sulla politica estera, tante cose che nei prossimi mesi faremo insieme, perché è sempre un percorso partecipato". "Oggi la cosa che posso ...

Di Maio e Di Battista - il video del discorso di inizio anno : giù gli stipendi degli onorevoli : Il capo politico del Movimento 5 Stelle e uno dei suoi più carismatici rappresentanti, tornato dal Sudamerica, hanno salutato i follower sui social

L'ex dc Sergio Mattarella è il vero uomo dell’anno Padrino involontario del matrimonio Di Maio-Salvini Il discorso : "La procedura Ue scongiurata dà fiducia e stabilità" : Per me il premio di uomo dell’anno spetta a Sergio Mattarella. Perché è stato il nostro dodicesimo presidente della Repubblica a dare inaspettatamente il là, dalle stanze ovattate del Colle, alla profonda rivoluzione politico-istituzionale italiana, favorendo... Segui su affaritaliani.it

Alessandro Di Battista - la follia di Luigi Di Maio : a Palazzo Chigi per marcare Giuseppe Conte : Come se Luigi Di Maio non bastasse, ora ci tocca subire anche il ritorno di Alessandro Di Battista , in Italia dopo aver a lungo oziato in Sud America. I due leader grillini a brigare insieme, due ...

Giuseppe Conte - il gioco sporchissimo di Luigi Di Maio per farlo fuori e sostituirlo : retroscena-terremoto : La partita adesso è tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini, ma con Luigi Di Maio in attesa febbrile. E l'accelerazione della crisi, con le frasi "incaute" del premier su "tagliando al contratto di governo" e "rimpasto possibile", è da leggere sotto un'ottica nuova: Conte non è scivolato, ma ha messo su

Come Giuseppe Conte sta provando a camminare con le sue gambe (mentre Di Maio e Salvini arrancano) : La conferenza stampa di fine anno è anche la dimostrazione del percorso fatto dal Presidente del Consiglio, capace di costruirsi una immagine pubblica grazie soprattutto alla trattativa sulla legge di bilancio con la Commissione Europea. Nel momento di massima difficoltà di Salvini e Di Maio, Conte si trova inaspettati margini di manovra...Continua a leggere

Obiettivo del governo ridurre del 40% gli F35. Di Maio aggiusta il tiro : "Non rifinanzieremo tutto il progetto" : Costretto a una mini marcia indietro, più di così non è possibile. Luigi Di Maio si dice "perplesso" ma fa capire che il programma d'acquisto dei costosissimi F35 andrà comunque avanti. "Non vuol dire - spiega il capo politico - che lo rifinanziamo tutto, c'è una parte che è stata finanziata dagli anni precedenti". Comunque sia, si è ben lontani dagli annunci elettorali dello stop totale e ...

GIUDICI X FACTOR 2019/ Fedez - Manuel Agnelli e Lodo via? Parla Mara Maionchi e rivela che… : GIUDICI X FACTOR 2019, tutto da rifare per Sky dopo la possibile fuga di Fedez e Mara Maionchi, l'addio di Manuel Agnelli e la bocciatura di Lodo Guenzi

Manovra - niente procedura di infrazione Il giudizio finale dell’Ue sarà a gennaio E Di Maio e Salvini cedono ai sondaggi : La decisione dell’organo europeo in attesa di ulteriori verifiche da compiere nelle prossime settimane per tornare poi a fare il punto della situazione a gennaio

Manovra. Dietrofront di Salvini e Di Maio - raggiunto l'accordo con l'Ue : E' stato raggiunto l'accordo tra il governo italiano e la commissione europea sulla Manovra. E' quanto si apprende da fonti del ministero dell'Economia. l'accordo, riferiscono le stesse fonti, per ora è 'solo informale' e verrà ufficializzato solo domani, dopo il via libera di Bruxelles. Fonti del ministero hanno inoltre precisato che si ...

Giuseppe Conte smentisce Giovanni Tria e Luigi Di Maio : 'Manovra - accordo con l'Ue? Serve prudenza' : Ci mancava solo il fuoco amico. Giuseppe Conte è costretto a frenare le indiscrezioni provenienti dal Ministero dell'Economia su un 'accordo concluso' tra il governo e la Commissione Ue sulla manovra con deficit al 2,04% . Anche il vicepremier Luigi Di Maio si è detto 'molto fiducioso', ma la verità è che le ...

X Factor 2019 : dubbi su Lodo Guenzi e Mara Maionchi - nel toto-giudice anche J-Ax (RUMORS) : X Factor non si ferma. Appena conclusa la dodicesima edizione (i quattro finalisti si sono sfidati per l'ultima volta la sera del 13 dicembre sul palco del Mediolanum Forum di Assago), già ci si chiede chi saranno i giudici di X Factor 2019. Nessun annuncio ufficiale per il momento, ma una cosa è certa: sono previsti radicali cambiamenti....Continua a leggere