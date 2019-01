Di Battista | in Italia fino alle Europee | poi un reportage in Congo

Di Maio e Di Battista in un video insieme per augurare buon anno agli italiani : Arrivano direttamente da Moena (Trentino Alto Adige) gli auguri social di due tra i più grandi pilastri storici del Movimento 5 Stelle. Stretti nei cappotti pesanti, protetti dal freddo, Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, di nuovo insieme dopo sette mesi di lontananza, parlano al popolo italiano esponendo i progetti politici futuri ed elencando ciò che è stato portato a termine. Movimento 5 Stelle: l'importanza della lotta alla casta. Uno ...

Di Maio e Di Battista - il discorso agli italiani dalle piste da sci - VIDEO : Il discorso di Di Maio e Di Battista "Un mondo di auguri per un grande 2019. Vi auguro per il 2019 di fare le cose che più vi piacciono e vi rendono felici. A noi è sempre piaciuto combattere quei ...

Io sono Battista oltre l'8% - Italia 1 lo premia con il film Din Don giovedì prossimo : Dopo Pintus e Andrea Pucci (e molto prima di loro, tra gli altri, un certo Fiorello con il Karaoke) tocca a Maurizio Battista portare lo scettro di re dei comici per il pubblico di Italia 1. Non è un caso, infatti, che il suo Io sono Battista, andato in onda ieri sera sulla rete 'giovane' di Mediaset, abbia fatto registrare ottimi ascolti, permettendo il sorpasso ai danni dell'ammiraglia Canale 5. Lo spettacolo registrato al Teatro ...

IO SONO Battista - ITALIA1 / Lo show di Maurizio Battista : si inizia col monologo sui giga - 27 dicembre - : Questa sera, 27 dicembre 2018, va in onda 'Io SONO Battista', lo show comico di Maurizio Battista. Tutte le anticipazioni e gli ospiti

Io sono Battista : lo spettacolo con Maurizio Battista - in prima serata su Italia 1 : Dopo In-tolleranza zero, con Pucci, e Up & Down, lo spettacolo teatrale con Paolo Ruffini e la compagnia Mayor von Frinzius, la maratona natalizia di Italia 1 all'insegna della comicità continua con Io sono Battista, one-man-show con il comico romano Maurizio Battista, in onda in prima serata, giovedì 27 dicembre 2018.Per la cronaca, il filone comico di Italia 1 proseguirà con un "best of" di Big Show, il programma di Pucci andato in ...

Maurizio Battista : protagonista con Io sono Battista su Italia 1 : Maurizio Battista protagonista del one-man-show Io sono Battista: il 27 dicembre su Italia 1 Il comico romano Maurizio Battista, reduce dalla breve esperienza al GF Vip 3, si avvicina ad un traguardo importante per la sua carriera. Nel 2019, infatti, festeggerà 30 anni dalla prima apparizione televisiva, che avvenne nel Fantastico targato Montesano. Per l’occasione, […] L'articolo Maurizio Battista: protagonista con Io sono Battista ...

Di Battista rientra in Italia : con Di Maio vedremo il da farsi : Roma, 24 dic., askanews, - Alessandro Di Battista rientra in Italia, dopo sette mesi passati in centro e sud America. 'Dopo 16.718 km in bus, più altri su varie imbarcazioni,, con qualche kg in meno ...

Di Battista : “Torno in Italia per difendermi dalle stronzate che scrivono su di me” : "Con Luigi, che è come un fratello per me, parleremo, e vedremo il da farsi. Mi tocca tornare anche un po' per difendermi dalle stronzate che scrivono su di me'", annuncia l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook. Stando alle sue dichiarazioni, l'ex onorevole non ha intenzione di candidarsi alle Europee.Continua a leggere

Di Battista torna in Italia e Di Maio adesso rischia : Alessandro Di Battista sta tornando in Italia. È stato lo stesso ex parlamentare grillino ad annunciare il suo rientro a casa su Facebook . Poche parole quelle di Dibba che però di certo aprono una ...